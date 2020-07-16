Пресс-служба УВД города Ош сообщила, что двое пьяных мужчин пытались войти в красную зону городской больницы и устроили скандал с врачами. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «Сейчас KG».

По данным УВД, инцидент произошел ночью 14 июля.

«Не смотря на требования, они попытались зайти, милиция их задержала и после профилактической беседы их отпустили, но факт зарегистрировали в ЕРПП и ведется расследование», — сообщили «Клоопу» в УВД города Ош.

В пресс-службе отметили, что врачи городской больницы в результате инцидента не пострадали.

Ранее в Бишкеке произошел подобный инцидент, в ночь с 11 на 12 июля пьяный мужчина напал на медработницу красной зоны и порвал ей защитный костюм. В интервью Kaktus.Media медики больницы сообщили, что на место приезжала милиция.

Мужчина приехал в больницу с мальчиком-подростком, который жаловался на боли в животе. Однако больнице принимают только пациентов с пневмонией и COVID-19.

По словам медиков, мужчину разозлило то, что после осмотра мальчика, медработница рекомендовала обратиться им в другую больницу, так как не обнаружила симптомов коронавируса.

Медики не стали писать заявления на мужчину, а попросили быть граждан быть сдержаннее и более благоразумными.