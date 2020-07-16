Юристы Института Медиа Полиси отреагировали на допрос участницы комедийного шоу StandUp Бишкек Назгуль Алымкулову в ГКНБ. Предположительно девушку вызвали из-за шуточного ролика с лицом президента Сооронбая Жээнбекова.

В Медиа Полиси считают, что повестка, которую опубликовала девушка, не отвечала всем требованиям вызова на допрос — в ней не было указано право на адвоката.

Шуточное видео, если именно оно стало причиной допроса, не содержит никаких признаков нарушения законодательства Кыргызстана.

«При распространении информации уголовно-наказуемыми являются только призывы к возбуждению вражды, насильственному захвату власти, призывы к массовым беспорядкам. Таких признаков в опубликованном видео не имеется», — говорится в сообщении юристов.

Правозащитники говорят, что Назгуль Алымкулова имеет право обратиться в прокуратуру, чтобы потребовать дать юридическую оценку действиям сотрудников Госкомитета.

«Хотелось бы в данном случае услышать реакцию органов прокуратуры, поскольку статьей 104 Конституции этот орган наделен функцией осуществления надзора за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствие», — говорится в сообщении.

Участницу комедийного шоу StandUp Бишкек Назгуль Алмкулову вызвали на допрос в ГКНБ 15 июля, об этом она рассказала на своей странице в фейсбук. При этом после допроса записи об этом на странице девушки стали недоступны.

В повестке, которую опубликовала Алымкулова, было указано, что в ГКНБ ее вызывают в качестве свидетеля.

Предположительно, Алымкулову могли вызвать на допрос из-за того, что она опубликовала дипфейк-видео, где лицо известного рэпера заменили лицом президента Сооронбая Жээнбекова. Она рассказала о допросе в фейсбуке — после е почту взломали и удалили пост. Шуточное видео тоже было удалено.

Это не первый случай когда обычных граждан вызывают на допрос в ГКНБ после открытой критики власти.

В августа 2019 года на допрос вызывали дизайнера из Бишкека Никиту Тарасенко. Тогда его вызвали из-за публикации в фейсбуке.

Дизайнера начали вызывать на встречи со следователями после того, как он опубликовал на своей странице коллаж, на котором изображены влиятельные кыргызские политики.

На картинке под названием «Ошское ОПГ» были изображены президент Сооронбай Жээнбеков, его брат, депутат парламента Асылбек Жээнбеков и бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов.

На допрос также вызывали и администратора группы фейсбук «БеспределКГ» Автандила Жоробекова. Его задержали 24 ноября, обвинив в «разжигании межрегиональной розни». Причем, согласно сообщению ГКНБ, к розни пост не призывал, просто пользователи соцсетей стали спорить в комментариях.

При этом известно, что на странице «БеспределКГ» публиковали записи с критикой в сторону власти.