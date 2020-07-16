Начальница Управления общественного здравоохранения при минздраве Айнура Акматова сообщила о смертях 48 пациентов за сутки. У 7 из них был положительный тест на коронавирус и они вошли в официальную статистику по смертям минздрава по COVID-19.

У 41 тест был отрицательным, и им поставили диагноз «пневмония», которая, по мнению врачей, ничто иное, как тяжелое течение COVID-19. Тем не менее, минздрав все еще не объединил статистики, но начал сегодня сообщать более подробные данные по внебольничной пневмонии.

В Жайылской больнице в Чуйской области скончались женщина 42 лет и мужчина 63 лет. В Бишкеке в Кыргызско-Турецкой больнице скончался мужчина 78 лет.

В Баткенской областной больнице умерла пациентка 71 года. В Нарынской областной больнице скончалась женщина 72 лет.

В Кара-Буринской территориальной больнице умер мужчина 79 лет; в ЦОВП Панфиловского района – мужчина 53 лет.

Итого, в официальной статистике по смертям пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус 167 случаев.

От пневмонии за сутки скончался 41 человек, 21 из которых – в Бишкеке. Всего от пневмонии, которая считается тяжелым течением COVID-19, скончались за время пандемии 612 человек.

Большинство скончались в последние два месяца, и это намного больше числа умерших от обычной пневмонии за весь прошлый год.

На 16 июля в стране выявлено 12 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стационаре находятся 682 человек, 16 из них — в реанимации. Всего за время пандемии выздоровевшими от коронавируса считаются 5 314 человек.

Пневмония, которая COVID-19

Врачи не раз озвучивали, что фиксируемая сейчас «неизвестная пневмония» — это тяжелое течение COVID-19, тоже самое сказал и премьер Кубатбек Боронов и минздрав обещал соединить статистики по коронавирусу и пневмонии, как это делают во многих странах, но пока этого не случилось.

«В данное время возбудителем пневмонии в 95% случаев является COVID-19», — говорит врач Национального хирургического центра минздрава Сыргак Турдалиев. Он вскрывал тела скончавшихся и знает, как коронавирус действует на организм.

«При вскрытии мы обнаружили, что в мелких кровяных сосудах легких образовались сгустки крови — тромбы, которые ограничили поступление кислорода в легкие. Из-за недостатка кислорода произошло что-то наподобие микроинфаркта. Следом наступает смерть человека», — говорит он.

Он объяснил отличия обычной и коронавирусной пневмоний.

«При обычной пневмонии воспаляются ткани легких, а при вызванной коронавирусом пневмонии — мелкие сосуды заполняются кровяными сгустками. Поражается большая часть легких, из-за чего дыхание становится болезненным, ограничивается поступление кислорода в организм», — говорит он.

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