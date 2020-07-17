Администратор юмористической фейсбук страницы «Меместан» Арген Бактыбек уулу на своей странице рассказал, что его вместе с супругой вызвали на допрос в МВД.

На своей странице он опубликовал повестки, в которых говорится, что он и его супруга Эркингуль Толон кызы должны явится на допрос в Министерство внутренних дел в качестве свидетелей.

В следственном поручении, которое опубликовал Арген, говорится, что причиной вызова на допрос является «распространяемая информация унижающую власть». Что именно милиционеры посчитали «унижением власти», не сообщается.

Журналистка Data Lab Эркингуль Толон кызы отметила, что причиной вызова на допрос является «критика власти в социальных сетях».

«Пока ищу по всему городу СИЗы медикам, принимаю гумпомощь из Италии от наших соотечественников для Нарынской области, думаю, хорошо было бы приготовить обед для медиков дневных стационаров, мне приходит повестка в РОВД. В ней сказано что-то вроде «..за критику власти в социальных сетях и бла бла бла». Смешно. Правда», — пишет она.

Сам же допрос связан с делом о митинге 1 июля. В рамках этого дела милиция уже задержала нескольких подозреваемых. Их задержали во время митинга против выборов в парламент на площади Ала-Тоо 14 июля.

Допросы за критику

Это не первый случай, когда, граждан вызывают на допросы за критику в сторону власти. Ранее участницу StandUp Назгуль Алымкулову вызвали на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля.

Предположительно Алымкулову вызвали из-за шуточного дипфейк-видео, на котором лицо знаменитого рэпера заменили лицом президента Кыргызстана.

В августе 2019 года на допрос вызывали дизайнера из Бишкека Никиту Тарасенко. Тогда его вызвали из-за публикации в фейсбуке.

Дизайнера начали вызывать на встречи со следователями после того, как он опубликовал на своей странице коллаж, на котором изображены влиятельные кыргызские политики.

На картинке под названием «Ошское ОПГ» были изображены президент Сооронбай Жээнбеков, его брат, депутат парламента Асылбек Жээнбеков и бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов.

На допрос также вызывали и администратора группы фейсбук «БеспределКГ» Автандила Жоробекова. Его задержали 24 ноября, обвинив в «разжигании межрегиональной розни». Причем, согласно сообщению ГКНБ, к розни пост не призывал, просто пользователи соцсетей стали спорить в комментариях.

При этом известно, что на странице «БеспределКГ» публиковали записи с критикой в сторону власти.