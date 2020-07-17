Пациенты, больные пневмонией и коронавирусной инфекцией COVID-19, получают лечение бесплатно. Об этом заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Акылбек Калыков сообщил на брифинге 16 июля.

При этом, он не уточнил, во сколько обходится лечение одного пациента с пневмонией.

В июне сообщалось, что оплата за госпитализацию одного бессимптомного пациента с коронавирусом стоит 3 тысячи сомов, пациента с легкой степенью COVID-19 – 3,5 тысячи, со средней – более 10 тысяч, тяжелой степени заболевания – 70 тысяч, крайне тяжелой степени – более 132 тысяч. Также предусмотрена оплата больницам за наблюдение за контактными лицами – 1 тысяча 742 сома за одного человека.

Калыков также отметил, что выплаты за работу получат не только медики, работающие с пациентами с подтвержденным COVID-19, но лечащие пациентов с пневмонией и работающие в дневных стационарах.

При этом, он не уточнил, получат ли компенсации врачи, заразившиеся пневмонией в ходе работы. Ранее правительство пообещало выплачивать компенсации в размере 200 тысяч сомов медикам, которые заразились коронавирусом во время работы. Семьи погибших медработников с СOVID-19 имеют право получить от государства 1 млн сомов.

По данным ФОМС, с начала года компенсации получили почти 30 тысяч медработников. При этом, доплаты медработникам, которые работают ПМСП городов Бишкек и Ош, а также РКИБ, ОМДКБ и ОГКБ выплачивались Минздравом.

«С начала года на компенсационные выплаты из республиканского бюджета ФОМС было дополнительно выделено 233,7 млн сомов. Выплаты получили 20 тысяч 933 медицинских работника. В целом на компенсации медицинским работникам, работающим в очагах инфекции, было выплачено 503,6 млн сомов», – сообщил он.

17 июля Республиканский штаб объединил статистику по коронавирусу и пневмонии в Кыргызстане. За последние сутки в Кыргызстане случилось рекордное количество новых случаев COVID-19 — его подтвердили у 1654 человек.

То же самое произошло со статистикой смертности, теперь умершими от коронавируса за всё время пандемии считаются 785 человек. За последние сутки скончалось 83 человека с COVID-19.