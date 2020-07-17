Руководство ошского «Такси 180» оштрафуют на 17 тысяч сомов за рекламу с похищением девушки. Госагентство антимонопольного регулирования сообщило, что служба такси нарушила Закон «О рекламе».

«Служба такси нарушила закон «О рекламе» распространяя рекламу, которая «побуждает граждан к насилию, агрессии и опасным действиям, создающим угрозу их жизни и здоровью»», — сообщили в Госагентстве.

На видео, которое опубликовала служба ошского такси, группа мужчин похищают девушку, их машина не заводится — девушка сначала кричит, а потом предлагает воспользоваться услугами такси.

Эта реклама вызвала недовольство среди некоторых кыргызстанцев. Они стали писать сообщения руководству такси и актерам ролика, что пропаганда похищения женщин для принуждения к браку недопустима.

Однако актёры ролика и руководство такси так не считало. Они называли рекламу похищения невесты «юмором» и считали, что не пыталась нормализовать преступление. Кроме того, комик Эмиль Токтошев спровоцировал травлю одной из девушек, которая попросила удалить рекламу. Он опубликовал ее фото в купальнике с критикой и десятки его поклонников стали слать ей угрозы в соцсети.

Блогерка Бегайым Замирбек на своей странице в Инстаграме сказала, что в Госагентство антимонопольного регулирования поступило 12 жалоб от кыргызстанцев на рекламу такси.

В госагентстве отреагировали на жалобы граждан и связались с руководством такси. Теперь их привлекут к ответственности.

«Это наша первая большая победа в этом году», — говорит блогерка.

Как в Кыргызстане похищают женщин

Похищения — реальная проблема в Кыргызстане, похищение часто заканчивается изнасилованием, девушки, столкнувшись с давлением со стороны общества, остаются в семье похитителя и нередко страдают от систематического домашнего насилия.

В 2013 году в уголовном кодексе Кыргызстана ужесточили наказание за похищение девушек для насильственного вступления в брак.

Многие пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы, а под давлением похитителей остаются у них. Согласно отчету по гендерным вопросам ООН, каждая пятая семья в Кыргызстане создана путем похищения невесты.

По Уголовному Кодексу, похищение человека для принудительного вступления в брак наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет. За похищение несовершеннолетней предусмотрен лишение свободы от 7,5 до 10 лет и штраф до 200 тысяч сомов.

Резонанс в обществе вызвало убийство молодой Бурулай Турдалы кызы — ее в 2018 году дважды похитил один и тот же мужчина. Когда при втором похищении его задержала милиция, он убил девушку в здании РОВД.

Тогда внимание на дело обратили политики и чиновники, вплоть до президента — а в обществе твердили, что все — больше девушек похищать не будут. Но не прошло и месяца, как стало известно о похищении и изнасиловании молодой бишкекчанки, которую хотели вынудить согласиться на брак с незнакомцем.

Хотя и похитителя Бурулай, и его подельника осудили, а к милиционерам, допустившим убийство девушки, применили санкции, женщин по-прежнему похищают и принуждают к браку — а рекламодатели, создатели сериалов и поп-звезды публично оправдывают преступление.

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