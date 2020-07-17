Информагентство «Кабар» опубликовало сообщение посольства Китая в Бишкеке с реакцией на материал издания Сodastory, переопубликованный на «Клоопе», об уйгурах, которых переселяют и принуждают к работе в период пандемии коронавируса.

В своем сообщении посольство Китая заявило, что информация, опубликованная в материале «не соответствует действительности и рассматривается как попытка дезинформировать общественное мнение».

https://www.codastory.com/wp-content/uploads/2020/07/uyghurs-embed-1_LowBR-2.mp4 Видео из оригинального материала, опубликованного на Сodastory

Посольство заявляет, что сведения в материале были лживыми и сфабрикованы Австралийским институтом стратегической политики, который «получает средства от правительства США».

«Ради корыстных интересов этот институт распространяет слухи и фейковую информацию о Китае, включая очернение и искажение контртеррористической и дерадикализационной политики, проводимой Китаем, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», — говорится в сообщении посольства.

В посольстве также привели заявление МИДа Китая, в котором также говорится, что информация о принуждение уйгуров из Синьцзян-уйгурского автономного района (СУАР) «выдумана некими учреждениями и лицами из зарубежных стран».

«Права трудящихся национальных меньшинств СУАР, которые являются частью населения всего Китая, всегда находятся под защитой закона. Они вправе выбирать свою профессию, решать куда устроиться на работу, чем заняться. Их свобода личности никогда не поддавалась ограничению, их обычаи, вероисповедание, язык и культура защищаются законом Китая», — говорится в заявлении.

Ранее Китай и китайские дипломаты отрицали и наличие лагерей перевоспитания для китайских уйгуров, кыргызов и казахов, но в 2018 году признали их существование.

МИД Кыргызстана с ноября 2018 года по февраль 2019 года изучал сообщения о пропаже этнических кыргызов в Китае, но позже заявил со ссылкой на власти Синьцзяня, что эти сообщения не подтвердились.

22 страны обвинили Китай в притеснении этнических меньшинств в провинции Синьцзянь. Эта критика прозвучала на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Кыргызстан не стал ни критиковать, ни поддерживать Китай.

О чем был материал Сodastory?

В своем материале издание Сodastory рассказало, как во время пандемии коронавируса уйгуров, живущих в Китае, отправляли на принудительные работы против их воли.

Это удалось доказать с помощью китайского аналога приложения TikTok. Там публиковали видео, где десятки уйгуров отправляли в разные фабрики, где они работали и жили по принуждению под постоянным наблюдением.

Во время пандемии информации из Синьцзяна было мало, но СМИ все же писали о том, что в некоторых регионах, закрытых на карантин, уйгурам запретили покидать дома, и они стали зависеть от государственных поставок продовольствия. Уйгурский правозащитный проект из Вашингтона обратил внимание на видео в китайских соцсетях, на которых люди жалуются, что голодают целыми семьями.

С января в Синьцзяне было зарегистрировано всего 76 случаев заболевания коронавирусом и 6 смертей. Уйгуры, живущие за границей, считают, что цифры подозрительно низкие для провинции с населением почти 22 миллиона человек.

Китайские власти утверждают, что это не принудительные работы, а благотворительная программа, которая дает бедному региону возможность улучшить свое экономическое положение. В последние месяцы государственные СМИ Синьцзяна нашли еще одно объяснение — эта программа, по их словам, «освобождает умы и избавляет от старых привычек».