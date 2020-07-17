Пресс-служба мэрии города Бишкек объявила о том, что в связи с острой нехваткой мест в горбольницах с 17 июля начнет работать третий ночной стационар для бесперебойной медпомощи болеющим горожанам.

Новая амбулатория с вместимостью в 45 мест откроется в здании ресторана в жилом массиве «Кара-Жыгач». Стационар начнет принимать пациентов с 21:00 часов вечера до 9:00 утра.

«Установлены койки, спецширмы, штативы для капельниц, завезено пока три кислородных концентратора. Для удобства горожан развёрнута мобильная аптека», — пишет пресс-служба мэрии.

В мэрии отметили, что дополнительный ночной стационар открыт при поддержке общества «Талас жаштар ынтымагы».

Фото: мэрия Бишкека

Мэрия также напомнила, что днем горожане могут обратиться для амбулаторного лечения в 13 стационаров. Они работают с 8:00 утра до 20:00 вечера.

«Дорогие горожане! Если вдруг ночью ваше состояние здоровья или близкого сильно ухудшилось, срочно вызывайте скорую — 103, не дожидайтесь утра. В случае, если медбригады скорой будут не успевать, по возможности выезжайте в ночные стационары сами, вам окажут своевременную медицинскую помощь», — призывают в мэрии Бишкека.

Сейчас ночью уже работают две лечебницы на 220 мест в общем: в спорткомплексе «ДСК» в 7-микрорайоне 120 мест, в ресторане «Консул» на пересечении улиц Фрунзе и Орозбекова — 100 мест. Они открылись 15 июля.

В тот же день в телеграм канале «Сейчас KG» опубликовали видео, на котором мужчину, держащего на руках девушку без сознания, не пустили в новый стационар в ресторане «Консул».

Позже в мэрии объяснили это тем, что девушку принесли в 20:30, а медработники приступили к работе только в 20:50.

Тем временем, за две недели работы дневных стационаров там умерли как минимум 10 человек. Минздрав утверждает, что это происходит из-за того, что больные поступают в очень тяжелом состоянии — стационары же не рассчитаны на прием таких пациентов.

Стационары изначально предназначены для предоставления консультаций, капельниц и уколов пациентам с легкими формами ОРВИ.

По данным мэрии, в среднем дневные лечебницы принимают около четырех тысяч человек в день. Например, за 16 июля медики помогли 4 234 горожанам: 3 136 пациенты получили капельницы, 1075 человек проконсультировались, а 22 пациентов госпитализировали. Одна женщина 1951 года рождения умерла в стационаре Свердловского района из-за «позднего обращения к медикам».

«За прошлую ночь два ночных стационара приняли 608 человек. Из них 246 получили инфузионную терапию, 348 получили медицинские консультации, семь человек положили в больницы. К сожалению, два человека умерли по пути в стационар», — сообщила пресс-служба мэрии.

При поддержке предпринимателей дневные и ночные стационары оборудованы кислородными концентраторами и пульсоксиметрами, а также открыты мобильные аптеки.

«В дневных стационарах 114 концентраторов кислорода и 22 аптеки, а в ночных работают 51 концентратор и 5 аптек», — пишет пресс-служба.

Сегодня минздрав объединил статистику по пневмонии и коронавирусной инфекции. Таким образом, за последние сутки в Кыргызстане случилось рекордное количество новых случаев COVID-19 — его подтвердили у 1654 человек. Однако этого стоило ожидать при изменении методики подсчёта заболевших.

Всего за время пандемии зафиксировано 23 783 случая заражения коронавирусом, 785 из них закончились летальным исходом.

Адреса дневных стационаров

Первомайский район:

Школа №83 на ул.Патриса Лумумбы, 9 — 50 мест;

Школа №81 в новостройке «Ак-Босого» — 40 мест;

Дворец спорта имени Кожомкула — 150 мест.

Ленинский район:

Школа №95 в микрорайоне «Джал» — 37 мест;

Школа №96 в новостройке «Ак-Ордо» — 30 мест;

Школа №68 по Токтогула 220 — 30 мест;

Кафе «Арал» по Дэн Сяопина 199 — 50 мест;

Спорткомплекс «Газпром» — 120 мест.

Свердловский район:

Школа №38 в микрорайоне «Аламедин-1» — 50 мест;

Школа №94 в новостройке «Дордой» — 50 мест;

Спорткомплекс имени Ратбека Санатбаева — 150 мест.

Октябрьский район:

«Бишкекпекарня» в 12-микрорайоне — 101 место;

Школа «Сейтек» по Анкаре 1/10 — 50 мест.