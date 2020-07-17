В Ошской городской больнице 15 июля скончался 65-летний пациент, который находился в реанимации с диагнозом COVID-19 — он выпрыгнул со второго этажа здания больницы. Об этом «Клоопу» сообщили в УВД города Ош.

По словам пресс-секретаря ведомства Абсатара Табакалова, в ночь с 15 на 16 июля около 22:00 пациент «внезапно» выпрыгнул из окна палаты.

«Он был жителем города Ош. Сейчас назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие. Я думаю он устал от болезни, поэтому поступил так», — сказал Табакалов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП как «самоубийство».

Ранее в этой же больнице 34-летняя пациентка с COVID-19 тоже выбросилась из окна. Было известно, что она незадолго до смерти стала матерью.