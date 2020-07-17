Республиканский штаб объединил статистику по коронавирусу и пневмонии в Кыргызстане. Это случилось после неоднократных заявлений врачей Кыргызстана о том, что пневмония — это тяжелое течение COVID-19.

Таким образом, за последние сутки в Кыргызстане случилось рекордное количество новых случаев COVID-19 — его подтвердили у 1654 человек. Однако этого стоило ожидать при изменении методики подсчёта заболевших.

То же самое произошло со статистикой смертности, теперь умершими от коронавируса за всё время пандемии считаются 785 человек. За последние сутки скончалось 83 человека с COVID-19.

Бишкек продолжает лидировать

Из выявленных за последние сутки случаев, больше всего приходится на Бишкек — 613 человек.

272 новых случая зарегистрированы в Чуйской области, 234 — в Иссык-Кульской, 134 — в Джалал-Абадской, 125 — в Ошской, 94 — в Баткенской, 76 — в Таласской, 67 — в Оше, 39 — в Нарынской области.

Бишкек также лидирует по количеству смертей: в столице за последние сутки скончались 33 человека с коронавирусом. В Иссык-Кульской области умерло 17 человек, в Джалал-Абадской области — 11, в Ошской — девять, в Чуйской — семь, в Нарынской — три, в Таласской — два, и один — в Баткенской области.