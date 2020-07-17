* Республиканский штаб объединил статистики по коронавирусу и пневмонии, ранее не раз врачи сообщали, что пневмония — это тяжелое течение COVID-19. У коронавируса формулировка COVID-19 U07.1, а у коронавирусной пневмонии — U07.2. Для вашего удобства мы будем называть это просто COVID-19.

Вчера власти обещали объединить статистики по коронавирусу и пневмонии. Потому что врачи называют бушующую во время пандемии пневмонию тяжелым течением COVID-19.

Сегодня на брифинге минздрава были озвучены данные по коронавирусу и в них явно не было данных по пневмонии.

Чуть позже брифинга республиканский штаб все же объединил статистики и сообщил о 83 смертях за сутки. В Бишкеке скончались 33 человека, в Иссык-Кульской области 17, в Джалал-Абадской области 11, в Ошской девять, в Чуйской семь, в Нарынской три, в Талаской два и один — в Баткенской области.

Всего за время пандемии скончались 785 человек.