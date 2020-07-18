Президент Сооронбай Жээнбеков дал интервью «Биринчи радио» — перевод беседы с главой государства опубликовали на сайте президента. Мы приводим вам пересказ его интервью.

Десятки умерших

Ситуация остается сложной. Мы это признаем, ничего не скрываем, да это и невозможно. Десятки наших соотечественников ушли из жизни.

Среди них известные личности, которых я хорошо знал. Это бывший спикер парламента Чыныбай Турсунбеков, известный богослов Чубак Ажы Жалилов, ученый Жангороз Каниметов и десяток других наших граждан. (…)

Как известно, информация о коронавирусе появилась в декабре прошлого года. С января этот вопрос был под моим личным контролем. (…)

На самом деле умерли не десятки, а сотни человек. Только по официальной статистике на 18 июля скончались 868 кыргызстанцев с COVID-19.

Как президент, каждый свой день я начинаю и заканчиваю, решая вопросы, связанные с борьбой против пандемии.

О правительстве

В народе сейчас много говорят о том, что якобы поступившие в качестве помощи средства поступают «в карман» чиновников. Я и до этого говорил, и сейчас хочу повторить. Мы этого не допустим. Этот вопрос находится под моим личным контролем и под контролем премьер-министра.



Правительство будет нести ответственность за целевое использование поступившей помощи! И перед народом, и перед законом и перед всевышним…

(…) Нет смысла в отставке правительства в данное время. Нам нужно работать, засучив рукава, и мобилизовать все доступные человеческие ресурсы, объединив силы. Оказывать посильную помощь правительству.

Останется ли это правительство или нет, решит новый избранный парламент, это его право.

Кыргызстан тратит миллионы долларов на борьбу с COVID-19, но государство практически не раскрывает информацию о том, куда эти деньги расходуются, независимо от того, были они получены от международных организаций и пожертвований или из госбюджета.

О выборах, которые не перенесут

С одной стороны, существует дефицит лекарств, с другой — наблюдается нехватка врачей, и это наша главная забота.

Впору сказать: «Да какие выборы, какая политика?»

Я, как президент, скажу, что все должно быть сделано своевременно. Какие бы сложности ни были, что бы ни случилось, мы не имеем права забывать о завтрашнем дне. (…) Осенние парламентские выборы пройдут в установленные Конституцией сроки.

Партии, что занимаются пустым популизмом, выступая против проведения выборов, в числе других партий прошли регистрацию на участие в выборах.



Я хотел бы обратиться к членам Центральной избирательной комиссии, назначенным по квоте политических партий «Ата Мекен» и «Республика». К депутатам, избранным по списку данных партий и политикам, которые хотят вновь переизбраться в парламент через эти партии и их болельщикам.

Призываю прекратить политизировать данный вопрос и вводить в заблуждение народ. Проявите свою гражданскую ответственность в такой сложной ситуации, ведите политическую борьбу в рамках закона. Никому не дано прав играть с судьбой и будущим народа и страны.

Ранее некоторые политики выступили за перенос выборов из-за пандемии коронавируса. Они предлагали перенаправить сумму, выделенную на выборы, на борьбу с коронавирусом. Лидер «Республики» заявил, что «аморально агитировать при пандемии».

Моя задача, как президента — борьба с ковидом, сохранение и защита здоровья народа. Не менее важная еще одна моя задача — не допустить политических спекуляций, сохранить стабильность в обществе.

О критике и молодежи

Соотечественникам хотел бы сказать, что многие из вас критикуют власти. Еще больше из вас помогают бороться с вирусом. Преклоняюсь перед вашей созидательной позицией и призываю политиков брать с вас пример.

(…) Сейчас не время критиковать. Сейчас — время помощи. Нам всем нужно объединить все возможности и усилия, в согласии и дисциплине бороться с болезнью.



Также хочу обратиться к нашей молодежи, их активность в социальных сетях, в политике в целом, их гражданская активность — это очень хорошее явление для страны, для нас. Молодежь — это наше будущее. Мы открытая страна.

Единственное — любая борьба должна вестись в правовом поле, с признанием не только своих прав, но и прав других. Никто не должен становиться оружием в чьих-либо руках. Это то, что я хотел бы пожелать своим молодым соотечественникам.

Президент заговорил о молодежи и соцсетях на фоне допросов кыргызстанцев, которые публиковали мемы про него, а также взломов социальных сетей и удалении постов с критикой.

Все понимаю, знаю. Многие потеряли своих близких, это очень тяжело. Народ сейчас озлоблен.

О волонтерском движении

Меня радует сплоченность нашего народа. Его единство и согласие. Когда государство оказалось в беде, наши бизнесмены, добровольцы, весь народ оказали помощь, показав, что вместе ноша становится легче.

Во время карантина, когда все предприятия были закрыты, наши бизнесмены, граждане и волонтеры обходили дома, чтобы помочь тем, кто нуждался в продуктах. Сейчас они по-прежнему предоставляет лекарства и медицинскую помощь больным. Мы становимся свидетелями того, какой силой стало волонтерское движение в стране.

Видим социальную ответственность наших предпринимателей. Я благодарю наших волонтеров. Будьте всегда с народом и среди народа! То, что вы делаете, Бог обязательно воздаст вам.

Волонтерское движение появилось потому, что государство не справлялось со своей работой. Именно волонтеры самоорганизовались, чтобы приобрести средства защиты для врачей, когда этого не хватало. Волонтеры взяли на себя обеспечение бедного населения питанием во время режима ЧП, а теперь волонтеры спасают жизни людей бесплатно, обеспечивая их кислородом прямо на улице, приезжая на дом, довозя до больниц.

Я лично проводил переговоры практически со всеми международными партнерами о необходимости продолжения финансирования проектов по чистой воде и ирригации, а также по оказанию поддержки в период пандемии.

О карантине и нерезультативности

В марте мы были вынуждены ввести карантинный режим. Его целью было предотвращение дальнейшего распространения вируса. Самое главное в этом — приучить население к соблюдению санитарно-гигиенических норм. Так мы держались два месяца. (…) Я знал, что эти меры нанесут большой удар по экономике. (…)

На одной чаше весов находилась экономика, а на другой — здоровье нации. Конечно, карантин не мог действовать на очень долгий срок. После его снятия люди перестали соблюдать дисциплину и санитарные нормы.

(…) Некоторые политики открыто высказывали мнение, и в стенах парламента и за его пределами, что коронавируса не существует, что власть делает так, чтобы люди не митинговали, чтобы получать средства извне. Были те, кто верил этому. На фоне этого мы не смогли удержать достигнутых результатов.

Возможности нашего государства в этой борьбе ограничены, по сравнению с другими государствами. У нас не было резерва. После принятия Бюджетного кодекса, есть отдельная статья, согласно которой до 1,5 миллиарда сомов сосредотачивается на период чрезвычайных ситуаций. Мы оставляли их на случай, если сойдет сель и смоет дороги, или лавина.

Президент выступил с критикой в адрес людей, не соблюдавших санитарные нормы. Но и сам глава государства был замечен в их несоблюдении. Почти всю пандемию он не надевал маску в общественных местах, но в июле, наконец, надел маску, посещая стационары, рыбное хозяйство и фабрику масок.

Но для поддержки бизнеса в тяжелые времена не было накоплено средств.

Обещания

Какой бы сложной ни была складывающаяся ситуация, программы по обеспечению населения чистой питьевой водой, ремонту и восстановлению ирригационных сетей, обеспечению доступным жильем, являющиеся приоритетными в моей президентской деятельности, не будут приостановлены.

Заработная плата занятых в социальной сфере граждан будет выплачиваться своевременно.

Политика по поддержке граждан из уязвимых слоев населения также под контролем. Это мы тоже не прекратим. (…) Мы ускорим цифровизацию по всем отраслям. (…) Мы проведем полную реформу системы здравоохранения.