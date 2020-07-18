Сотрудник городской клинической больницы №1 города Бишкек Темирлан Эшмаматов рассказал о нападении на медиков и попросил мэрию организовать охрану, чтобы обезопасить врачей и пациентов от подобных случаев.

«Уважаемые родственники погибших в ГКБ #1 я разделяю вашу боль и незаменимую утрату. Но пожалуйста, держите себя в руках, врачи делают все возможное и невозможное, чтобы спасти каждого пациента, кто к нам поступают. Нельзя просто взять и набрасываться на сотрудников, угрожать расправой, бить их камнями!

Я прошу обеспечить безопасность сотрудников ГКБ #1 Мэрию г. Бишкек. Отреагируйте пожалуйста, тут у нас нет охраны. Безопасность сотрудников в ваших руках», — написал он.

Эшмаматов отметил под публикацией руководителя аппарата мэрии Бишкека Балбака Тулобаева, а тот — своего помощника Медера Бейшеналиева. Последний сообщил, что теперь у больницы будет круглосуточная охрана.

«В настоящий момент на территории данной больницы выставлены отдельные посты сотрудники УВД Ленинского района круглосуточно», — написал Бейшеналиев, а Эшмаматов поблагодарил и опубликовал фото с охранником.

Увы, это не первый случай нападения на медиков во время пандемии. В ночь с 11 на 12 июля в одной из больниц Бишкека пьяный мужчина напал на медработницу из красной зоны и порвал ей защитный костюм.

Мужчина приехал в больницу с мальчиком-подростком, который жаловался на боли в животе и понос. Однако в этой больнице принимают только пациентов с пневмонией и COVID-19.

По словам медиков, мужчину разозлило то, что после осмотра мальчика, медработница рекомендовала обратиться им в другую больницу, так как симптомов коронавируса не обнаружила.