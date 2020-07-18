Скончалась врач-эндокринолог Гульмира Кадырова. О смерти врача бишкекской ЦСМ 12 сообщила медик Назгуль Омуракунова.

«С тяжёлым сердцем узнали печальную весть, что потеряли ещё одного коллегу. Кадырова Гульмира, врач-эндокринолог ЦСМ 12, настоящий профессионал, отзывчивый и добросовестный человек. От имени эндокринологов КР выражаем глубокие соболезнования родным и близким, а также коллективу ЦСМ 12», — написала она.

Пост Омуракуновой опубликовали в паблике «Светлой памяти умерших от ковид-19 и пневмонии — Кыргызстан», где пользователи ежедневно рассказывают о своих, скончавшихся от COVID-19, близких.

За время пандемии скончались десятки медиков, боровшихся за жизнь пациентов, работавших в мобильных бригадах. Скончались медики-ветераны и совсем юная студентка, волонтерившая в стационаре. Умерли военный врач, известный микрохирург, любимые пациентами педиатры и врачи поликлиник.

Список памяти

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаеву. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. О ее смерти сообщил минздрав.

Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония. Позже медики высказались, что бушующая во время пандемии пневмония — это сложное течение COVID-19, и в середине июля статистики объединили. Далее все медики в списке будут упоминаться как умершие с COVID-19.

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет.

30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова.

1 июля умер в Бишкеке 56-летний специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких Мурат Джумабеков.

Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля.

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра.

2 июля в приемной больницы скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

Скончался и профессор медицины Абдиманап Муратов.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации.

В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля.

6 июля скончался врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

В тот же день стало известно о смерти фельдшера Валерия Гаука.

8 июля скончался 55-летний хирург Кубанычбек Карагулов, работавший в Ак-Талинской территориальной больнице.

В тот же день умер Жангар Абдыхаликов, заведующий ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы.

8 июля скончалась и гепатолог-инфекционист Умиджан Мусаева.

Умерла медсестра Чынар Турускелдиева из села Арал Тюпского района Иссык-Кульской области, ей было 54 года.

10 июля скончался анестезиолог и директор Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидов.

11 июля скончалась декан КГМА Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук. Причину смерти профессора Калканбаевой не сообщили. Но в соцсетях озвучили, что у нее была пневмония — что сейчас скорее всего тяжелое течение COVID-19.

11 скончалась семейный доктор 7 поликлиники Бишкека Каныш Молдомусаева.

12 июля скончался военный врач Ратан Курманбаев. О его смерти в паблике о скончавшихся от коронавируса сообщила родственница, информацию подтвердили и в Генштабе.

13 июля скончалась студентка пятого курса медфака Адинай Мурзабекова, которую вытянули работать из-за нехватки врачей. О ее смерти сообщил преподаватель кафедры педиатрии.

13 июля скончалась Айчурок Келдибекова — она спасала пациентов с коронавирусом, была главным врачом Центра профилактики заболеваний государственного санэпидемнадзора Ноокатского района Ошской области.

В тот же день в Бишкеке скончался кардиолог и реаниматолог-анестезиолог Жумабай Бекмуратов. Его близкие утверждают, что он был заражен коронавирусом, у него началась пневмония и депрессия, после чего он покончил с жизнью.

14 июля скончалась диспетчер бишкекской скорой помощи Акылай Ажибаева.

16 июля стало известно о смерти хирурга-проктолога Турат Кулжабаев — у 45-летнего мужчины была двусторонняя пневмония.

В тот же день сообщили о смерти замглавврача Ошской межобластной объединенной больницы Темиркан Жарматовой.

17 июля стало известно о смерти врача-инфекциониста РКИБ Закирова Шайназара.

В тот же день скончался микрохирург Бакыт Омурзаков.

Также 17 июля стало известно о смерти врача бишкекской ЦСМ 12 Гульмиры Кадыровой — об этом сообщили ее коллеги.