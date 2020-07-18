На 72 году жизни скончался кинооператор Мурат Алиев — человек, который внес вклад как в кыргызский, так и в казахский кинематограф.

Алиева за мастерство не раз номинировали на награды, он воплощал в жизнь идеи таких кыргызских режиссеров, как Геннадий Базаров, Эркин Салиев, Садык Шер-Нияз, и казахских кинодеятелей — Сатыбалды Нарымбетова и Ермека Турсунова. Он успел поработать как с режиссерами, заставшими «кыргызское чудо», так и с молодыми талантливыми кинодеятелями современного Кыргызстана, передавая им свой опыт.

Свой путь в кино Алиев начал еще в 70-х. Тогда он ассистировал на съемках у Толомуша Океева и Ирины Поплавской. После снял три документальных фильма режиссера Каридина Акматалиева, а в 1980 начал сотрудничество с Геннадием Базаровым. Базарову Алиев снял два документальных фильма, а после и игровое кино — фильм «Первый».

С Болотом Шамшиевым Мурат Алиев сотрудничал как для «Кыргызфильма», так и для «Казахфильма», сняв казахский фильм «Снайперы» и айтматовскую экранизацию «Восхождение на Фудзияму».

Алиев снимал кино для Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Японии и Франции. Совместно с японской компанией «Асахи Симбун» и Каридином Акматалиевым он снимал «Великий шелковый путь», для «Азербайджанфильма» снял «Прощай, южный город», уже в 2009 году вместе с азербайджанским режиссером Рустамом Ибрагимбековым он снял фильм для Азербайджана и Франции — «Глазами призрака». Этот фильм получил премию «Ника», как лучший фильм стран СНГ и Балтии.

Большой вклад Алиев внес в казахское кино. Кроме «Снайперов» Шамшиева он снял «Дом у соленого озера», «Месть», «Ночной блюз», «Курак корпе», «Мустафа Шокай», «Келин», «Шал».

В «Мустафе Шокае» Алиев снимал актера Азиза Бейшеналиева — сына кыргызского актера эпохи «кыргызского чуда» Болота Бейшеналиева. А фильм «Шал» получил приз Asia Pacific Screen Awards за лучшую операторскую работу.

Среди последних фильмов, над которыми работал Алиев, «Курманджан Датка» Садыка Шер-Нияза, «Мытарь» Ермека Турсунова и казахско-кыргызское кино — «Время стойких» Руслана Акуна.