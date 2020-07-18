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Кумушбек Алтыкеев скончался 16 июля в реанимации городской клинической больницы №1 города Бишкек, где его лечили от COVID-19. Об этом изданию «Акипресс» сообщили родные врача. Ему было 72 года.

Алтыкеев посвятил медицине 47 лет, причем более 20 из них посвятил той самой городской клинической больнице. Он был кардиологом.

За время пандемии скончались десятки медиков, боровшихся за жизнь пациентов, работавших в мобильных бригадах. Скончались медики-ветераны и совсем юная студентка, волонтерившая в стационаре. Умерли военный врач, известный микрохирург, любимые пациентами педиатры и врачи поликлиник.

Список памяти

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаеву. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. О ее смерти сообщил минздрав.

Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония. Позже медики высказались, что бушующая во время пандемии пневмония — это сложное течение COVID-19, и в середине июля статистики объединили. Далее все медики в списке будут упоминаться как умершие с COVID-19.

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет.

30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова.

1 июля умер в Бишкеке 56-летний специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких Мурат Джумабеков.

Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля.

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра.

2 июля в приемной больницы скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

Скончался и профессор медицины Абдиманап Муратов.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации.

В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля.

6 июля скончался врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

В тот же день стало известно о смерти фельдшера Валерия Гаука.

8 июля скончался 55-летний хирург Кубанычбек Карагулов, работавший в Ак-Талинской территориальной больнице.

В тот же день умер Жангар Абдыхаликов, заведующий ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы.

8 июля скончалась и гепатолог-инфекционист Умиджан Мусаева.

Умерла медсестра Чынар Турускелдиева из села Арал Тюпского района Иссык-Кульской области, ей было 54 года.

10 июля скончался анестезиолог и директор Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидов.

11 июля скончалась декан КГМА Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук. Причину смерти профессора Калканбаевой не сообщили. Но в соцсетях озвучили, что у нее была пневмония — что сейчас скорее всего тяжелое течение COVID-19.

11 скончалась семейный доктор 7 поликлиники Бишкека Каныш Молдомусаева.

12 июля скончался военный врач Ратан Курманбаев. О его смерти в паблике о скончавшихся от коронавируса сообщила родственница, информацию подтвердили и в Генштабе.

13 июля скончалась студентка пятого курса медфака Адинай Мурзабекова, которую вытянули работать из-за нехватки врачей. О ее смерти сообщил преподаватель кафедры педиатрии.

13 июля скончалась Айчурок Келдибекова — она спасала пациентов с коронавирусом, была главным врачом Центра профилактики заболеваний государственного санэпидемнадзора Ноокатского района Ошской области.

В тот же день в Бишкеке скончался кардиолог и реаниматолог-анестезиолог Жумабай Бекмуратов. Его близкие утверждают, что он был заражен коронавирусом, у него началась пневмония и депрессия, после чего он покончил с жизнью.

14 июля скончалась диспетчер бишкекской скорой помощи Акылай Ажибаева.

16 июля стало известно о смерти хирурга-проктолога 45-летнего Турата Кулжабаева.

В тот же день скончался 72-летний кардиолог ГКБ№1 города Бишкек Кумушбек Алтыкеев.

Тогда же сообщили о смерти замглавврача Ошской межобластной объединенной больницы Темиркан Жарматовой.

17 июля стало известно о смерти врача-инфекциониста РКИБ Закирова Шайназара.

В тот же день скончался микрохирург Бакыт Омурзаков.

Также 17 июля стало известно о смерти врача бишкекской ЦСМ 12 Гульмиры Кадыровой — об этом сообщили ее коллеги.