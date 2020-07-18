Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки скончались 73 пациента. Такие цифры стали озвучивать после объединения статистики по подтвержденному коронавирусу и пневмонии, которую врачи называют тяжелым течением COVID-19.

За сутки в Бишкеке скончались 22 человека, в Джалал-Абадской области 19, а в Ошской — 15. Семь пациентов умерли в Нарынской области, пять — в Баткенской, по два в Таласской и Чуйской, и один — в Иссык-Кульской области.

Всего за время пандемии от COVID-19 в Кыргызстане умерли 858 человек, в том числе десятки медиков. Но в списке умерших медиков с коронавирусом у Минздрава упомянуты менее 10 человек, хотя их гораздо больше.

И хотя минздрав объединил статистики, данные по медикам все еще подаются по старому формату — озвучивают только тех, у кого был положительный тест на коронавирус.