Штаб сообщил о еще 1 264 пациентах с COVID-19. Это только зарегистрированные пациенты, обратившиеся за медпомощью. Многие люди продолжают болеть дома, не обращаясь к врачам.

Больше всего заразившихся в Бишкеке — 506 человек. Еще в ряде областей большое число новых зараженных — но в четыре-пять раз меньше, чем в столице.

Так в Чуйской области 181 новый зараженный, в Ошской 138, в Джалал-Абадской 113 и Иссык-Кульской 100.

В других областях новых больных десятки — в Таласской 88, в Оше 61, в Баткенской 48, а в Нарынской 29.

Среди новых зараженных есть и медики — и хотя минздрав объединил статистику по коронавирусу и пневмонии, по отношению к медработникам пока используют старую меру исчисления. Считают только тех, у кого положительный тест на коронавирус.

И даже так зараженных медиков много — 70 человек. 25 из них в Бишкеке, 19 в Чуйской области, 18 в Оше, пять в Джалал-Абадской области, два в Таласской области и один в Ошской.

Зараженных много, но пока статистику по коронавирусу и пневмонии среди медиков не объединят, это не будет реальной цифрой заражения среди медработников. Ранее депутат Дастан Бекешев выразил мнение, что статистику не объединяют, потому что тогда придется платить компенсации большому количеству медработников.

Общее число заражений по стране за все время пандемии — с марта — превысило 25 000. Это 25 047 случаев заражения, из которых умерли 858 человек.

Известно, что в больницах 4 345 человек, в тяжелом состоянии 1 402, а в реанимации 70.