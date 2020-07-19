Республиканский штаб сообщил о 1020 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Кыргызстане.

Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 369, а в Чуйской области 123.

В Оше и Ошской области — 151 и 178 новых зараженных.

В остальных областях новых случаев заражения гораздо меньше — в Баткенской области 70, в Джалал-Абадской 40, в Таласской 37 и по 31 в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

Выздоровели за сутки 1 162 человека. Больше всех выписали в Бишкеке — 495 пациентов. В Чуйской области 188.

В Оше и Ошской области — 46 и 233. В Джалал-Абадской области 84, в Баткенской — 25.

В Таласской 31, Нарынской 26, а Иссык-Кульской — 34.

Умерли за сутки 70 человек.

После повторного пересчета данных в штабе пришли к выводу, что в стране зафиксировано 26 532 случаев заражения за все время пандемии. Из них выздоровели 12 328, а умерли 1005.