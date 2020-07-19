О смерти своего однопартийца сообщила партия «Кыргызстан». Мусаеву было 62 года.

Мусаев пришел в парламент на место скончавшегося Жыргалбека Калмаматова и был депутатом всего год с 2018 по 2019. Из-за состояния здоровья часто пропускал заседания, поэтому фракция попросила лишить его мандата.

В политике Мусаев был с 2000 года — тогда он стал депутатом Чуйского областного кенеша, после был кандидатом в депутаты и депутатом Токмакского городского кенеша.

До политики Мусаев развивал туризм, возглавлял туркомпании «Интур-Азия» и «Жетиген». До 2013 года был вице-президентом Ассоциации Дунган Кыргызстана.