Литературовед Абдыкадыр Садыков скончался в 87 лет. Он был основоположником научной школы в области кыргызского литературоведения

«Садыков останется в памяти современников как выдающийся педагог, ученый и общественный деятель. Уверены, что его жизненный путь станет прекрасным примером высокого профессионализма, которым будет гордиться будущее поколение», — так описывают ученого в некрологе на сайте президента Кыргызстана.

Садыков родился 25 октября 1933 года в селе Кара-Суу Ат-Башинского района Нарынской области. Отучившись в педагогическом университете, посвятил себя науке. Он продолжил изучать кыргызский язык и литературу, попутно преподавая студентам.

В 1962 году стал старшим научным сотрудником и продвигался по карьерной лестнице, в 1980 году став директором Института языка и литературы. Получил звание профессора и был признан заслуженным деятелем науки.

Внес Садыков большой вклад и в развитие литературной критики в Кыргызстане — он автор труда «Традиции и новации в творчестве Алыкула Осмонова» и множества других критических работ. Кроме этого он один из основных авторов истории кыргызской литературы, был членом редколлегии четырехтомника «Манас».

Всего у Садыкова более 400 научных работ. Он рассказал не только о творчестве Алыкула Осмонова, но и о трудах Туголбая Сыдыкбекова, Суюнбая Эралиева, Чынгыза Айтматова, Мара Байджиева, Токтоболота Абдумомунова, Жоомарта Боконбаева, казахского писателя Мухтара Ауэзова.