Штаб сообщил о смерти 70 кыргызстанцев, получавших лечение от COVID-19.

Половина из них скончалась в Бишкеке — 35 человек. В Чуйской области семь человек, в Оше и Ошской области — два и девять.

В Джалал-Абадской области восемь, в Баткенской — четыре.

В Таласской области умерли четверо, в Нарынской один, в Иссык-Кульской области смерти не зафиксированы.

Пересчитав данные штаб пришел к выводу, что за время пандемии скончались 1003 человека, хотя по нашему подсчету их на два больше.

Всего за время пандемии зафиксировано 26 532 случаев заражения.