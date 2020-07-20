Вице-премьер-министр Аида Исмаилова рассказала на брифинге 20 июля, что Министерство здравоохранения решило объединить статистику по заражениям внебольничной пневмонией и COVID-19 по трем причинам:

Теперь цифры отражают масштаб заболеваемости;

Статистика позволяет объективно прогнозировать дальнейшую модель эпидемиологической ситуации;

Помогает разработать верную стратегию борьбы с эпидемией и адекватному планированию потребностей.

Согласно указу минздрава, статистические случаи внебольничной пневмонии считаются проявлениями COVID-19.

Власти Кыргызстана объединили статистику после резкого скачка заболеваемости пневмонией и COVID-19 в июле 2020 года.

«Мы приняли решение объединить статистику несмотря на то, что печальные цифры по количеству умерших от COVID-19, вследствие объединения статистики, увеличились», — сказала вице-премьер.

Минздрав Кыргызстана регистрирует все случаи пневмонии в стране с марта 2020 года.

Вслед за Кыргызстаном, то же самое планируют сделать власти Казахстана, сообщило информагентство Tengrinews.kz, со ссылкой на главу минздрава Казахстана Алексея Цоя.

«Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющими клинические и эпидемиологические признаки коронавируса», — сказал Цой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем твиттере также рекомендовал правительству страны определиться со статистикой по пандемии

В Кыргызстане на 20 июля всего зафиксировано 27 143 случая заражения COVID-19. За время пандемии с выздоровлением выписали 13 109 пациентов. Умерли согласно объединенной статистике 1037 человек.