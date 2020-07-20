Художница Татьяна Зеленская выложила рисунок, на котором изображен врач, снимающий защитный костюм после 8-часовой смены в больнице.
«Обычно я так не делаю. Девушка скинула мне в сообщения фотографию с просьбой проиллюстрировать. Я была намерена сказать, что по заказу так не рисую, но эта фотография меня впечатлила. Сегодня были планы не читать новостей, рисовать что-нибудь приятное. Не получается», — написала у себя на странице Зеленская.
По ее словам, иллюстрация была срисована с реальной фотографии, которая появилась на странице журналиста Жылдызбека Керимбаева.
Врачи и волонтеры, которые помогают медикам в стационарах, не раз рассказывали в местных СМИ и у себя на страницах в социальных сетях, что сложно работать с больными в защитных костюмах, которые нельзя снимать на протяжении всей смены, нельзя в них пить воду, а также посещать туалет.