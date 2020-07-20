«Я сделал ремикс нелегально. Я не знал, как сделать его легальным и продвигать. Так что я просто выложил его в сеть и забыл о нем. А через несколько месяцев он взорвал весь мир», – рассказал Иманбек журналисту «Нью-Йорк Таймс» в разговоре через Zoom. Он сидел в своей недавно купленной машине в красно-белой футболке бренда Kappa.

Imanbek и Saint Jhn

Ремикс Иманбека стал международным хитом через четыре года после релиза оригинальной «Roses». Трек занял 5 место на американском чарте Billboard Hot 100 и достиг 1 места в чартах Великобритании. До этого единственным синглом Saint Jhn, попавшим в чарты, был трек 2019 года «Brown Skin Girl», выпущенный в сотрудничестве с Бейонсе.

В конце августа 2019 года Иманбек стал «легальным» артистом, подписал контракт с российским лейблом Effective Records. Через месяц он договорился с Saint Jhn о том, чтобы их коллаборация была официально выпущена как отдельный сингл.

Иманбек рассказал о встрече менеджмента Saint Jhn и владельца лейбла Effective Records Кирилла Лупиноса.

«Это было очень легко. Мы сказали, что хотим побить этот рекорд – трек хорошо заходит, и мы хотим сделать его легальным», – сказал диджей.

Иманбек начал получать прибыль с «Roses» в конце 2019 года, бросил свою работу заявил о себе, как о профессиональном музыканте. По его словам, пока казахский диджей и американский рэпер общались только через Инстаграм, но скоро им предстоит встретиться лично.

В прошлом году Saint Jhn в интервью сайту «Genius» рассказал о том, как прошли его выступления в России. По его словам, он удивился тому, как как российские зрители реагировали на «Roses», несмотря на то, что они не говорят по-английски.

Как и многие последние хиты, «Roses» впервые стала популярной в TikTok в начале 2020 года, когда тысячи подростков записывали на видео свои танцы под этот трек.

Не артист одного хита

Сейчас Иманбек готовит свой следующий ход. В мае 2020 года он выпустил трек «I’m Just Feelin’ (Du Du Du)», в сотрудничестве с датским продюсером Мартином Йенсеном. Он пока еще не умеет выступать как диджей, поэтому живые мероприятия (даже виртуальные из-за пандемии) пока не обсуждаются, но планирует научиться.

Пока он все еще делает музыку на своем 10-летнем ноутбуке, используя копию программы FL Studio. Его единственным приобретением стала пара новых наушников, предоставленных лейблом. Единственные свидетельства его обретенной славы – это электронные письма и личные сообщения в Whatsapp и Инстаграм от артистов, предлагающих ему сотрудничество. Иманбек делает скриншоты каждого из них на память, перед тем как отправить их руководству лейбла.

«Один из последних был от Тиесто. Он обратился ко мне и сказал, что он действительно ценит то, что я делаю, и пожелал мне удачи», – рассказал продюсер.

По словам Иманбека, он знает, что сейчас ему открылись уникальные возможности. «Я понимаю, где я сейчас, и что мой успех действительно глобален. Теперь мне нужно доказать, что я не артист одного хита», – сказал он.