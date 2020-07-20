Что случилось?
Издание «Sputnik Кыргызстан» 16 июля опубликовало интервью с директором Ноокатской территориальной больницы Асамидином Мариповым. В нем он рассказал о своей работе по лечению от коронавирусной инфекции.
В числе прочих рекомендаций Марипов отметил, что люди стали использовать народные средства для укрепления иммунитета — например, есть супы из собачатины.
«Жир барсука, свиньи или собаки издревле считается лечебным, но тут надо принимать во внимание состояние здоровья пациента. Если одним это действительно может помочь, то больным с гипертонией или заболеваниями желудочно-кишечного тракта будет тяжело. Поэтому всегда нужно консультироваться с врачом», — сказал врач.
Несмотря на то, что он не заявлял, что супы из собачатины помогают при лечении коронавируса, его комментарий стал распространяться в соцсетях как подтверждение пользы этого блюда.
Кроме того, некоторые кафе Бишкека запустили рекламу корейского супа из собачатины «Кя» в качестве «рекомендуемого обстоятельствами».
Позже пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на сайтах объявлений появились сообщения о приеме собак.
Почему блюда из собачатины не помогут?
Собачий жир и мясо не обладают иммуномодулирующими и другими специфическими лечебными свойствами против любых респираторных и легочных заболеваний, включая вирусную и бактериальную пневмонию, туберкулез и грипп.
Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев на вопрос о пользе собачьего жира ответил, что его можно употреблять как продукт питания, но не как лекарство.
«А при коронавирусе может и навредить, потому что повышает холестерин, другие компоненты крови. Жирные продукты влияют на сгущение крови», – пояснил Гриднев.
В 2014 году врач алматинского областного противотуберкулезного диспансера Нурбол Турсунбеков в ответ на вопрос о том, можно ли лечить собачьи жиром грипп и туберкулез заявил, что его применение только грозит возникновением токсического гепатита.
Использование собачьего жира также противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно им, общее потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии. Насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры – менее 1% от общей потребляемой энергии.