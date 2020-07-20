Что случилось?

Издание «Sputnik Кыргызстан» 16 июля опубликовало интервью с директором Ноокатской территориальной больницы Асамидином Мариповым. В нем он рассказал о своей работе по лечению от коронавирусной инфекции.

В числе прочих рекомендаций Марипов отметил, что люди стали использовать народные средства для укрепления иммунитета — например, есть супы из собачатины.

«Жир барсука, свиньи или собаки издревле считается лечебным, но тут надо принимать во внимание состояние здоровья пациента. Если одним это действительно может помочь, то больным с гипертонией или заболеваниями желудочно-кишечного тракта будет тяжело. Поэтому всегда нужно консультироваться с врачом», — сказал врач.

Несмотря на то, что он не заявлял, что супы из собачатины помогают при лечении коронавируса, его комментарий стал распространяться в соцсетях как подтверждение пользы этого блюда.

Кроме того, некоторые кафе Бишкека запустили рекламу корейского супа из собачатины «Кя» в качестве «рекомендуемого обстоятельствами».

Доставка традиционного корейского супа КЯ. Будьте здоровы! 0505575077 Publicerat av Корейская кухня Lördag 11 juli 2020

Позже пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на сайтах объявлений появились сообщения о приеме собак.

Почему блюда из собачатины не помогут?

Собачий жир и мясо не обладают иммуномодулирующими и другими специфическими лечебными свойствами против любых респираторных и легочных заболеваний, включая вирусную и бактериальную пневмонию, туберкулез и грипп.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев на вопрос о пользе собачьего жира ответил, что его можно употреблять как продукт питания, но не как лекарство.

«А при коронавирусе может и навредить, потому что повышает холестерин, другие компоненты крови. Жирные продукты влияют на сгущение крови», – пояснил Гриднев.

В 2014 году врач алматинского областного противотуберкулезного диспансера Нурбол Турсунбеков в ответ на вопрос о том, можно ли лечить собачьи жиром грипп и туберкулез заявил, что его применение только грозит возникновением токсического гепатита.

Использование собачьего жира также противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно им, общее потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии. Насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры – менее 1% от общей потребляемой энергии.