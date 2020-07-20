Что за платформа?

Министерство образования и науки Кыргызстана запустило онлайн-платформу для абитуриентов, желающих поступить в университеты республики.

Платформу «Абитуриент Online» запустили 20 июля — впервые кыргызские абитуриенты смогут подать заявление без необходимости идти в университеты.

В ведомстве отметили, что платформу запустили из-за пандемии коронавируса — из-за этого весной все образовательные учреждения перевели на удаленный формат работы (онлайн).

Как можно подать заявку на поступление?

На сайте минобразования указано, что для подачи заявки, абитуриентам нужно зарегистрироваться в системе «Абитуриент Online» и уже на портале войти в систему с помощью сертификата ОРТ и подать заявку в интересующий вуз.

Видео инструкция с онлайн-платформы «Абитуриент Online»

В ведомстве также заявляют, что новая система поступления в вузы обеспечит безопасность абитуриентов в условиях пандемии COVID-19.

«Зачисление в онлайн-режиме создает равные условия для всех заявителей, обеспечивает объективность за счет устранения человеческого фактора и полностью автоматизирует подсчет талонов и сертификатов ОРТ, формирование рейтинга на поступление в вузы и рассылку», — говорится в сообщении минобразования.

Ещё в начале июня в ведомстве объявили, что кампания по поступлению в университеты Кыргызстана пройдет в три тура:

1 тур – 20-22 июля, до 14.00 – подача заявок для участия в конкурсе;

2 тур – 27-29 июля, до 14.00 — подача заявок для участия в конкурсе;

3 тур – 3-5 августа, до 14.00 — подача заявок для участия в конкурсе.

Что там есть?

На платформе есть несколько разделов, которые помогут абитуриентам и их родителям принять решение:

информация о вузах — там указаны 64 университета и института, которые принимают студентов на новый учебный год;

информация о факультетах и направлениях — там же, в разделе «Статистика», можно узнать о направлениях, на которые может поступить абитуриент, а также о количестве мест на предстоящий учебный год, о минимальном для поступления балле ОРТ, и о стоимости обучения;

вопросы на самые часто задаваемые вопросы.

Кроме этого, для абитуриентов открыли горячую линию по номеру 1919, куда можно обратиться на случай возникновения проблем.

Регистрация на ОРТ завершилась еще 15 мая, по данным минобразования, ее прошли 41 727 абитуриентов.