Минздрав 20 июля сообщил, что в аптеки Кыргызстана в ближайшее время поступит 10 тысяч упаковок препарата «Гепарин» – он будет завезен из Узбекистана.

«Дипломаты провели переговоры с органами власти соседнего государства и оказали содействие одной из фармкомпаний Кыргызстана в приобретении необходимого препарата. Узбекская сторона передала местной фармацевтической компании препарат «Гепарин», выпускаемый на заводе в городе Намангане», – сообщили в Минздраве.

По данным правительства, это только первая из поставок медикаментов из Узбекистана.

Премьер-министр Кубатбек Боронов сообщал на брифинге 14 июля, что в скором времени из Узбекистана ожидается поставка 30 тысяч упаковок «Гепарина». По его словам, поставки медикаментов планировались в течение недели.

«Мы переговорили с главой правительства [Узбекистана] Абдуллой Ариповым. Там производят «Гепарин». В течение недели мы привезем 30 тысяч упаковок», – сказал Боронов.

Дефицит лекарств

Директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Гульмира Шакирова 15 июля сообщила, что Минздрав пересмотрел перечень лекарств, предназначенных для лечения коронавируса.

По её словам, фармкомпаниям Кыргызстана стало сложнее заказывать препараты из других стран из-за того, что их «скупают богатые государства».

Она отметила, что запас лекарственных средств, который был рассчитан для граждан на год, кыргызстанцы выкупили за два месяца. Так с 1 по 14 июля в Кыргызстан завезли больше 4 тысяч упаковок «Клексана», полторы тысячи упаковок «Линокса» и 15 тысяч упаковок «Гепарина», которые раскупили за несколько часов.

«Дополнительно прорабатываются вопросы поставки лекарств из Индии, Китая, Пакистана и стран СНГ. Из 56 позиций лекарств, включенных в перечень для лечения коронавируса, сохраняется дефицит по 16 позициям. Остальные 40 позиций в достаточном количестве», — сообщила Шакирова.

Она отметила, что по медицинским изделиям имеется дефицит на оксигенераторы, пульсоксиметры, концентраторы кислорода и портативные аппараты УЗИ. Такие препараты и медицинские приборы продаются моментально, как только поступают в Кыргызстан. Они необходимы для лечения больных с пневмонией, найти и приобрести их в аптеках страны очень сложно.

Пользователи телеграм канала «Сейчас KG» 12 июля опубликовали видео, на котором за препаратом «Гепарин» собралась длинная очередь возле склада сети аптек «Неман».

По данным минздрава, в Кыргызстане на 20 июля зафиксировано 27 143 случая заражения коронавирусом. Из них с выздоровлением выписано 13 109 пациентов. Количество случаев заражения увеличилось после объединения статистики по коронавирусу и пневмонии.

За время пандемии по республике скончались 1037 человек с диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонией.