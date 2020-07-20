Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило «Клоопу», что не рекомендует препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции. По информации ведомства, препарат не изучен полностью для лечения больных с COVID-19, а ещё имеет серьёзные побочные эффекты — лекарство вызывает уродства или смерть плода у беременных женщин.

Что это за препарат?

«Авифавир» — это российский препарат. Он используется в стационарах России в качестве «экспериментального препарата» для лечения больных с COVID-19.

Врач инфекционист-пульмонолог Аида Зурдинова сообщила в интервью «Клоопу», что в России препарат прошел ускоренную регистрацию без положенных исследований эффективности и побочных действий.

«В России сделали ускоренную регистрацию. Там сами врачи возмущаются, что при регистрации власти нарушили каноны клинических исследований — перепрыгнув две фазы препарат попал на рынок и теперь его пациентам назначают. Но препарат применяется в отдельных стационарах, врачи которых участвуют в исследованиях», — сообщила она.

Препарат вызывает уродство у плода

В основе российского «Авифавира» лежит действующее вещество японского противовирусного препарата «Фавипиравир». Японские медики провели клинические исследования препарата на эффективность лечения больных с COVID-19. Однако эффективность препарата не была доказана — наоборот, были выявлены очень серьёзные последствия для здоровья при его использовании.

«Предварительное изучение препарата в Японии показало что он имеет тератогенный эффект — препарат может вызвать уродство у плода. Японцы отказались регистрировать этот препарат у себя», — сказала Зурдинова.

По её словам использовать применять неизученный препарат без его полного клинического исследования — это большой риск.

«Неизученные препараты не надо раньше времени использовать. Главное в лечении COVID-19 — это обеспечить пациенту кислород. Второстепенное — это использование препарата, который разжижает тромбы при повышенном тромбообразовании», — считает Зурдинова.

«Авифавир» не лечит COVID-19

Врач отмечает, что в мире еще не существует препаратов для лечения COVID-19. Препарат «Авифавир» тоже его не лечит.

«Он не лечит COVID-19, понимаете. Нет доказательств. Это просто эксперимент, который проводится методом проб и ошибок. Но ошибки серьёзные и если врачи и больные будут использовать препарат безалаберно, то у нас будет трагедия», — сказала врач.

А что с гумпомощью от Рамзана Кадырова и бизнесменов?

СМИ и пользователи социальных сетей сообщали, что в Кыргызстан поступила гуманитарная помощь от президента Чечни Рамзана Кадырова в виде СИЗ и медикаментов. В списке препаратов был и «Авифавир».

Аида Зурдинова сообщает, что медикаменты, которые поступают в качестве гуманитарной помощи от политиков, бизнесменов и волонтёров не могут использоваться в больницах Кыргызстана если они не зарегистрированы на местном рынке.

«Врачи не могут его использовать, потому что для этого нужно разрешение от комитета минздрава, протокол должен был утвержден. Есть много нюансов», — говорит она.

Врач отмечает, что каждый врач, который использует препарат для лечения пациента, несет полную ответственность за жизнь и здоровье пациента.

«Когда проводятся исследования какого-либо препарата, исследователь несёт как юридическую, так и финансовую ответственность за пациента. А если бизнесмены привезут этот препарат, они будут лечить пациента от последствий? Нельзя наживаться на этой трагедии. Многие не понимают чем это чревато», — закончила врач.

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