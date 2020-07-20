В Аксыйском районе Джалал-Абадской области с 20 июля ввели повторный жесткий карантин. Об этом изданию «Турмуш» сообщил руководитель Аппарата районной администрации Мирлан Сагынбаев.

Такое решение, по его словам, было принято в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в районе. Были установлены посты, а людям запретили выходить на улицу без причины.

«Также запрещен въезд в город Кербен, который является центром района. В Кербен будут пускать людей со специальным пропуском, у которых там неотложные дела. Кроме того мы поставили требование, чтобы магазины и места общественного питания закрывались после 20:00», — сказал он.

До этого в Аксыйском районе на карантин были закрыты зоны отдыха «Сары-Челек» и «Падыша-Ата».

По состоянию на 20-июля в Аксыйском районе зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией — из них вылечились пятеро, двое пациентов скончались. Остальные 42 пациента продолжают лечение.

В связи с коронавирусом с 25 марта в городах Джалал-Абад, Ош и Бишкек, а также в отдельных районах Ошской и Джалал-Абадской областей был введен режим чрезвычайного положения. Позднее, 11 мая, режим ЧП был снят.

Однако эпидемиологическая ситуация в стране продолжает оставаться напряженной — на 20 июля в стране зарегистрировано свыше 27 тысяч случаев заражения. От болезни погибло 1037 человек.

Несмотря на это правительство не спешит повторно вводить режим чрезвычайного положения. Премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что введение режима ЧП – это последние меры, на которые пойдёт государство при сильном ухудшении эпидемиологической ситуации.