По данным минздрава, на 20 июля по Кыргызстану зафиксировано 611 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев COVID-19 .

В Бишкеке — 300 случаев заражения. В Чуйской области выявлено 92 случая, в Баткенской области — 34, в городе Ош — 77, в Джалал-Абадской области — 36, в Ошской области — 55, в Иссык-Кульской области — 12 и в Нарынской области – 5.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 27 143 случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

За сутки выздоровели от коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии 781 пациент. Всего вылечились 13 109 пациентов.

За сутки минздрав зафиксировал по стране 34 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и пневмонией . За время пандемии по республике скончались 1037 человек с диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонией.