На брифинге 20 июля замглавы минздрава Мадамин Каратаев сказал, что за сутки по республике зарегистрировали 34 смерти среди пациентов с COVID-19.
Бишкек — 20;
Ош — 1;
Чуйская область — 2;
Нарынская область — 3;
Ошская область — 4;
Джалал-Абадская область — 4.
Всего за время пандемии коронавируса в стране скончались 1037 пациентов. Такое количество смертей зарегистрировали после объединения статистики заражения COVID-19 и внебольничной пневмонии.
На 20 июля по республике зарегистрировано 27 143 случаев заражения COVID-19.