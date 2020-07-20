На брифинге 20 июля замглавы минздрава Мадамин Каратаев сказал, что за сутки по республике зарегистрировали 34 смерти среди пациентов с COVID-19.

Бишкек — 20;

Ош — 1;

Чуйская область — 2;

Нарынская область — 3;

Ошская область — 4;

Джалал-Абадская область — 4.

Всего за время пандемии коронавируса в стране скончались 1037 пациентов. Такое количество смертей зарегистрировали после объединения статистики заражения COVID-19 и внебольничной пневмонии.

На 20 июля по республике зарегистрировано 27 143 случаев заражения COVID-19.

