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Доцент Эрмек Носинов умер 19 июля в реанимации Национального госпиталя. Об этом сообщили пользователи фейсбука.

Носинов Эрмек Маратович врач-хирург кандидат медицинских наук, наш первый учитель по хирургии… Выражаю соболезнования родным и близким. Publicerat av Агзам Данияров Söndag 19 juli 2020

В «Акипрессе» не уточнили, от чего умер 46-летний хирург, но в комментариях проректор Международного медуниверситета Шайырбек Сулайманов написал, что «проклятая болезнь забрала еще одного профессионального врача».

«Эрмек Маратбекович Носинов — трудился в 2011-2016 годах в Ошской объединенной межобластной клинической больнице. Он смог ввести новые методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с коллективом приношу свои глубокие соболезнования близким покойного!» — пишет Сулайманов.

Эрмек Носинов родился в 1974 году в совхозе Карла Маркса в Аламединском районе Чуйской области. Закончил лечебный факультет Кыргызской государственной медакадемии, а также ординатуру в отделении сосудистой хирургии клиники имени Исы Ахунбаева Национального госпиталя.

С 2011 по 2016 работал в Ошской межобластной больнице. С 2016 года являлся доцентом, заведующим кафедры общей и факультетской хирургии Кыргызско-Российского Славянского университета.

С 2018 года преподавал иностранным студентам, доцент кафедры хирургии Международной высшей школы медицины при МУК.

За время пандемии скончались десятки медиков, боровшихся за жизнь пациентов, работавших в мобильных бригадах. Скончались медики-ветераны и совсем юная студентка, волонтерившая в стационаре. Умерли военный врач, известный микрохирург, любимые пациентами педиатры и врачи поликлиник.

За сутки минздрав зафиксировал по стране 34 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и пневмонией. За время пандемии по республике скончались 1037 человек с диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано более 27 тысяч случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией.

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