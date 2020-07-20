Доцент Эрмек Носинов умер 19 июля в реанимации Национального госпиталя. Об этом сообщили пользователи фейсбука.
Носинов Эрмек Маратович врач-хирург кандидат медицинских наук, наш первый учитель по хирургии… Выражаю соболезнования родным и близким.
Publicerat av Агзам Данияров Söndag 19 juli 2020
В «Акипрессе» не уточнили, от чего умер 46-летний хирург, но в комментариях проректор Международного медуниверситета Шайырбек Сулайманов написал, что «проклятая болезнь забрала еще одного профессионального врача».
«Эрмек Маратбекович Носинов — трудился в 2011-2016 годах в Ошской объединенной межобластной клинической больнице. Он смог ввести новые методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с коллективом приношу свои глубокие соболезнования близким покойного!» — пишет Сулайманов.
Эрмек Носинов родился в 1974 году в совхозе Карла Маркса в Аламединском районе Чуйской области. Закончил лечебный факультет Кыргызской государственной медакадемии, а также ординатуру в отделении сосудистой хирургии клиники имени Исы Ахунбаева Национального госпиталя.
С 2011 по 2016 работал в Ошской межобластной больнице. С 2016 года являлся доцентом, заведующим кафедры общей и факультетской хирургии Кыргызско-Российского Славянского университета.
С 2018 года преподавал иностранным студентам, доцент кафедры хирургии Международной высшей школы медицины при МУК.
За время пандемии скончались десятки медиков, боровшихся за жизнь пациентов, работавших в мобильных бригадах. Скончались медики-ветераны и совсем юная студентка, волонтерившая в стационаре. Умерли военный врач, известный микрохирург, любимые пациентами педиатры и врачи поликлиник.
За сутки минздрав зафиксировал по стране 34 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и пневмонией. За время пандемии по республике скончались 1037 человек с диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано более 27 тысяч случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Список памяти
|№
|Имя врача и возраст
|Где работал/а
|Причина смерти
|Дата и место смерти
|1.
|Психиатр, 64 года
|Сузакский ЦСМ, Джалал-Абадская область
|Внебольничная пневмония с отрицательным тестом на COVID-19
|5 апреля 2020 года, Сузакская больница
|2.
|Жузумкан Кокумбаева, руководительница группы семейных врачей, 58 лет
|ЦСМ №3 г.Бишкек
|Осложнения, вызванные подтвержденным COVID-19
|2 мая 2020 года
|3.
|Альберт Исмаилов, фтизиатр, 59 лет
|ЦСМ Кара-Кульджинского района Ошской области
|Осложнения, вызванные подтвержденным COVID-19
|2 июня
|4.
|Жамал Тазабекова, ординаторка, 71 год
|Медцентр при МВД по городу Ош и Ошской области
|Осложнения, вызванные подтвержденным COVID-19
|30 июня, Ошская инфекционная больница
|5.
|Мурат Джумабеков, хирург, 56 лет
|Двустороння пневмония, вызвання COVID-19
|1 июля, Бишкек
|6.
|Орозали Абдухалимов, врач-ветеран, 70 лет
|Ноокатская областная больница в Ошской области
|«Острый инфаркт» при подтвержденном коронавирусе
|сообщили 2 июля
|7.
|Медсестра, 59 лет
|Ноокатская областная больница в Ошской области
|Осложнения, вызванные подтвержденным COVID-19
|2 июля, Ноокатская территориальная больница
|8.
|Исхар Фунлоэр, заслуженный врач Кыргызстана, 80 лет
|Кафедра общей и факультетской хирургии КРСУ
|«Острая легочная недостаточность»
|2 июля, приемная Клинической больницы управления делами президента и правительства
|9.
|Абдиманап Муратов, экс-замминистра здравоохранения, профессор, 59 лет
|Научно-консультативный совет по борьбе с COVID-19
|Осложнения, вызванные коронавирусом
|4 июля
|10.
|Эдиль Садыков, педиатр, 62 года
|Заведовал отделением общей педиатрии Иссык-Кульской областной больницы
|Осложнения, вызванные подтвержденным посмертно COVID-19
|4 июля
|11.
|Зайда Терекбаева, акушерка
|Роддом №2 г.Бишкек
|Осложнения, вызванные коронавирусом
|сообщили 4 июля
|12.
|Артыкбай Эралиев, 62 года
|Был заместителем главврача Центра санэпидемнадзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош
|Осложнения, вызванные коронавирусом
|6 июля
|13.
|Бектемир Мукамбетомуров, нейрохирург, 67 лет
|Заведовал отделением нейротравмы №2 Национального госпиталя
|Двусторонняя пневмония с отрицательным тестом на коронавирус
|6 июля, частная клиника «Мемориал»
|14.
|Валерий Гаук, фельдшер скорой помощи
|Служба скорой помощи
|Пневмония
|6 июля, село Новопокровка Ысык-Атинского района Чуйской области
|15.
|Кубанычбек Карагулов, хирург, 55 лет
|Заведовал отделением хирургии Ак-Талинской территориальной больницы
|«В результате продолжительной болезни»
|8 июля
|16.
|Жангар Абдыхаликов
|Заведовал ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы
|Двусторонняя пневмония
|8 июля
|17.
|Умиджан Мусаева, гепатолог-инфекционистка, 66 лет
|Заведовала гепатологическим отделением РКИБ
|Двусторонняя пневмония
|8 июля
|18.
|Чынар Турускелдиева, медсестра, 54 года
|ЦСМ села Арал Тюпского района Иссык-Кульской области
|Воспаление легких
|8 июля
|19.
|Осмонали Шамшидов, анестезиолог,
|Руководил Ошским областным центром крови
|Пневмония с отрицательным тестом на COVID-19
|10 июля, Ошская межобластная клиническая больница
|20.
|Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук, 61 год
|Была деканкой КГМА
|КГМА — продолжительная болезнь, в соцсетях — пневмония
|11 июля
|21.
|Каныш Молдомусаева, семейный доктор
|ЦСМ №7 города Бишкек
|не известна
|11 июля
|22.
|Ратан Курманбаев, военный врач
|Медцентр Генштаба
|Осложнения, вызванные COVID-19
|12 июля
|23.
|Адинай Мурзабекова, студентка пятого курса Медакадемии, 21 год
|Временный стационар для больных с COVID-19 и пневмонией, развернутый на базе гостиницы «Discovery»
|Двусторонняя пневмония
|13 июля
|24.
|Айчурок Келдибекова, эпидемиологиня, 55 лет
|Была главным врачом Центра профилактики заболеваний госсанэпидемнадзора Ноокатского района Ошской области
|Осложнения, вызванные коронавирусом
|13 июля
|25.
|Жумабай Бекмуратов, кардиолог, 27 лет
|Национальный центр кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова
|Минздрав утверждает, что он покончил с жизнью и не был заражен коронавирусом. Близкие настаивают, что коронавирус у него был.
|13 июля
|26.
|Акылай Ажибаева, диспетчерка бишкекской скорой помощи
|Центр экстренной медицины города Бишкек
|Пневмония
|14 июля
|27.
|Турат Кулжабаев, хирург-проктолог, 45 лет
|Отделение проктологии Нацгоспиталя, медцентр Green Clinic
|Двусторонняя пневмония
|16 июля, Городская клиническая больница №1 Бишкека
|28.
|Кумушбек Алтыкеев, кардиолог, 72 года
|Городская клиническая больница №1 Бишкека
|Осложнения, вызванные подтвержденным COVID-19
|16 июля, Городская клиническая больница №1 Бишкека
|29.
|Темиркан Жарматова, заслуженная врачиня КР, 65 лет
|Была замглавврача Ошской межобластной объединенной больницы
|Осложнения, вызванные подтвержденным коронавирусом
|16 июля
|30.
|Шайназар Закиров, инфекционист, 53 года
|Республиканская клиническая инфекционная больница
|Осложнения, вызванные COVID-19
|17 июля
|31.
|Бакыт Омурзаков, микрохирург, 60 лет
|Собственная клиника пластической хирургии, до этого заведовал отделением хирургии врожденных пороков в Наццентре охраны материнства и детства
|Пневмония
|17 июля
|32.
|Гульмира Кадырова, эндокринологиня,
|ЦСМ №12 города Бишкек
|Не уточнена, но сообщение о смерти опубликовали в паблике «Светлой памяти умерших от ковид-19 и пневмонии — Кыргызстан».
|17 июля
|33.
|Бейшекан Калиева, заслуженная врачиня, 72 года
|Экс-замминистра здравоохранения, бывшая депутатка Аламединского и Чуйского областных кенешей
|Тяжелая пневмония
|Ночь с 17 на 18 июля, реанимация инфекционной больницы, за пять дней до этого у нее умер сын с этим же диагнозом
|34.
|Бубуайым Жээнбаева, педиатрка, 62 года
|Глава районной поликлиники в Иссык-Кульской области
|Осложнения, вызванные коронавирусом
|18 июля, больница Чолпон-Аты
|35.
|Эрмек Носинов, хирург, 46 лет
|Преподавал в КРСУ и был доцентом кафедры хирургии Международной высшей школы медицины при МУК
|Коллеги — осложнения, вызванные COVID-19
|
19 июля, реанимация Нацгоспиталя