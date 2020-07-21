Оксфордский университет провёл успешные испытания разработанной ими вакцины от коронавируса ChAdOx1 nCoV-19, сообщает Би-би-си. По словам учёных, вакцина вызывает иммунный ответ у человеческого организма.

Это уже четвёртая в мире вакцина, которая дошла до так называемой четвёртой фазы испытаний, которая включает тестирование вакцины на десятках тысячах людей.

Что это значит и что это за вакцина?

Как сообщает Би-би-си, вакцина ChAdOx1 nCoV-19, разработанная Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, стимулирует производство антител и Т-клеток, которые могут бороться с коронавирусом. К такому выводу учёные пришли в ходе испытания, в котором участвовали 1077 человек.

Испытание вакцины на людях. Фото: скриншот из видео Оксфордского университета

«Вакцина разрабатывается с беспрецедентной скоростью. Ее основа — вирус возбудителя обычной простуды у шимпанзе. Он был генетически модифицирован таким образом, чтобы организм принял его за коронавирус, но без развития инфекции у человека», — сообщает издание со ссылкой на заявление ученых университета.

Антитела и Т-клетки

Антитела и Т-клетки борются с вирусами, защищая иммунитет организма.

Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой, которые нейтрализуют вирус.

Т-клетки — это тип кровяных клеток, который помогает координировать иммунную систему. Клетки способны определить заражённые клетки организма и уничтожить их.

Почти все эффективные вакцины вызывают ответ антител и Т-клеток.

Фото: скриншот из видео Оксфордского университета

«Мы действительно довольны результатами. Исследование показало, что 90% людей выработали антитела после одной дозы. Мы не знаем уровень, необходимый для защиты, но мы можем максимизировать реакцию со второй дозой», — сказал в интервью Би-Би-Си профессор Эндрю Поллард из Оксфордской исследовательской группы.

Побочные эффекты

Издание пишет, что, согласно заявлению учёных, вакцина не вызвала опасных побочных эффектов, кроме головной боли и лихорадки, которая появилась у 70 процентов участников испытаний.

«Еще предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем подтвердить, поможет ли наша вакцина справиться с пандемией Covid-19, но хорошие результаты исследования дают надежду на лучшее», — сообщила профессор Сара Гилберт из Оксфордского университета.

Следующие испытания вакцины

После успешного испытания, вакцина прошла на следующую, четвёртую стадию тестирования. Теперь учёные планируют провести следующее испытание, в котором примут участие уже более 10 тысяч больных с COVID-19.

«Исследование будет проводится и в других странах, поскольку уровень заражения коронавирусом в Великобритании низок, а это затрудняет определение эффективности вакцины. Так, в США примут участие 30 тысяч человек, 2 тысячи в Южной Африке и 5 тысяч в Бразилии», — сообщает «Би-Би-Си» .

Когда будет готова вакцина?

Фото: скриншот из видео Оксфордского университета

Вакцины, как правило, требуют годы исследований и испытаний, прежде чем будет полностью готовы к использованию медиками. Однако учёные предполагают завершить исследования и подготовить вакцину до конца 2020 года.

«Когда вакцина будет готова, то, к сожалению, не будет в широком доступе. Она будет доступна для людей, которые входят в группу высокого риска в связи с их возрастом или состоянием здоровья. Работники здравоохранения тоже будут иметь приоритетное значение», — сообщает издание.

Есть ли другие вакцины?

Оксфордская вакцина не первая, которая прошла успешные клинические испытания.

По ссылке можно посмотреть результаты испытания вакцин от коронавируса, которые сейчас проводятся во всём мире.

Всего в клинических испытаниях по всему миру находится 26 вакцин против коронавируса, а еще 160 — на ранней стадии разработки.

Би-би-си пишет, что помимо вакцины Оксфордского университета, правительство Великобритании заключило соглашения на 190 миллионов доз различных вакцин.

«То, что у нас есть столько многообещающих кандидатов, показывает, что исследования ведутся с беспрецедентной скоростью», — прокомментировала подписание соглашений председатель государственной рабочей группы по вакцинации от коронавируса Кейт Бингэм.

По её словам, одна из вакцин может пройти испытания до конца 2020 года. Министр образования Гэвин Уильямсон в интервью Би-би-си сказал, что первые прививки могут начаться в начале 2021 года.

Хотя успешно проводимые исследования вселяют надежду, пока непонятно смогут ли эти вакцины защитить человека от заражения коронавирусом. А если сможет, то как долго такая защита будет действовать.