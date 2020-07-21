Волонтеры из разных организаций, помогающие в период пандемии коронавируса кыргызстанцам 21 июля встретились с президентом Сооронбаем Жээнбековым. На встрече они обсуждали кризис, вызванный эпидемией и пути выхода из него.

Встреча продлилась больше двух часов — в ней приняли участие более 10 волонтеров и активистов, среди которых были певица Анжелика Кайратова, глава компании «Мол Булак» Бабур Тольбаев, активист и представитель объединения «Элим барсынбы» Эркин Рыскулбеков, Представитель центра «Бирге» Эльдар Шабданов и другие.

Представитель центра «Бирге» Эльдар Шабданов и руководитель народного штаба «Биз Бабыз» Урмат Насыкулов на своих страницах в социальных сетях рассказали, что на встрече попросили главу государства не наказывать медработников, которые открыто говорят о проблемах и просят помощи от волонтеров.

Эркин Рыскулбеков, в свою очередь, обратился к Жээнбекову с просьбой не подписывать скандальный закон депутатки Гюльшат Асылбаевой «О манипулировании информацией», который может ударить по защите свободы слово в Кыргызстане.

Насыкулов на своей странице в «Твиттере» отметил минусы встречи с президентов. По его словам, от главы государства не последовало конкретики.

Из минусов:

— мне не хватило конкретики и реальных решений со стороны президента;

— чувствуется , что есть информационный вакуум, о котором многие говорили;

— не увидел, что есть стремление радикальных реформ;

— нужно расширять участие волонтеров. — Urmat Nasykulov (@urmagram) July 21, 2020

Волонтеры обсудили на встрече и вопросы нехватки врачебного персонала в больницах, прозрачность расходования донорских средств и организацию национального траура по умершим пациентам с COVID-19.

Некоторые волонтеры написали на своих страницах, что встреча прошла в «положительном ключе» — президент старался всех выслушать, а участники открыто задавали неудобные вопросы.

«Самое главное — была максимальная свобода для выражения своей позиции и мнения. Многие волонтеры задавали максимально острые вопросы», — написал Насыкулов после встречи.

Пресс-служба президента после встречи Жээнбеков с активистами сообщила, что для решения некоторых вопросов потребуется время, но некоторые из них «уже на стадии реализации».

«По строительству больниц правительством начата работа, будут привлечены инвесторы. С сегодняшнего дня Республиканский штаб направляет медиков в здравницы на берегу Иссык-Куля для их реабилитации», — сообщили в пресс-службе.

Встреча с президентом на фоне критики

Встреча волонтеров с президентом прошла на волне критики в сторону властей, которых обвиняли в неэффективной борьбе с коронавирусом, а также в том, что правительство не сумело подготовиться к резкому скачку заболеваемости COVID-19 и пневмонии среди кыргызстанцев.

Накануне, когда стало известно о встрече главы государства с активными волонтерами, некоторые пользователи социальных сетей разделились во мнении — стоит ли встречаться с Сооронбаем Жээнбековым во время пандемии.

Футболистка и волонтерка Айдана Оторбаева сообщила у себя на странице, что администрация президента также пригласила её на эту встречу, но отказалась, объяснив это тем, что волонтерская организация «Сообща» абсолютно аполитична.

О том, почему мы #сообща не идём завтра на встречу с ПРЕЗИДЕНТОМ pic.twitter.com/tPn1pznV25 — Айдана Оторбаева (@aidashka7) July 20, 2020

Были также и те, кто говорил, что встречу с президентом необходимо провести, чтобы задать ему все вопросы напрямую.

Фото на главной пресс-служба президента