Общественный деятель и депутат первого созыва Жогорку Кенеша скончался в ночь на 21-е июля. Ему было 72 года.

Он был госпитализирован в бишкекский Национальный госпиталь после заражения COVID-19. По словам его близких, его состояние было тяжелым.

Жыпар Жекшеев родился 1947 году 26 мая в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Имеет высшее образование, окончил художественное училище имени Чуйкова, Государственный институт искусства и Кыргызский национальный университет. В свое время руководил художественным фондом Иссык-Кульской области. Также преподавал в объединении ремесленников «Кыял». С 1990 года начал активно учавствовать в политике.

В 1989 году его избрали председателем исполнительного комитета «Ашар», который являлся одной из первых демократических организаций в Кыргызстане. А в мае 1990 года был одним из пяти председателей демократического движения «Кыргызстан».

В 1993 году возглавил партия «Демократическое движение Кыргызстана». С 1995 по 2000 годы он был депутатом Жогорку Кенеша, председателем Комитета по правам человека и этике госслужащих. После апрельской революции в 2005 году работал зампредом Государственной комиссии по стабилизации ситуации. 2007-2009 годы занимал должность генерального секретаря Национальной комиссии Кыргызстана по делам ЮНЕСКО. В 2009 году был кандидатом в президента страны.

С 2017 года руководил общественным наблюдательным советом КТРК, но в ноябре 2019 года оставил пост, потому что хотел «свободно выражать свои мысли», но из-за ограничений на посту «чувствовал себя как в клетке».

За свои заслуги со стороны государства был награжден медалями «Данк» и «Манас — 1000». Он выпустил три книги и написал более 100 статей касательно общественно политических проблем страны.