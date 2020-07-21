Депутат Искендер Матраимов на своей странице в «Фейсбуке» написал, что фонд «Исмаила Матраимова» приобрел портативный рентген для проверки наличия пневмонии у жителей Ошской области.

«Теперь абсолютно все жители Ошской области смогут сделать рентген совершенно бесплатно. С каждым днем в стране число заболевших коронавирусом растет, однако не у всех людей есть средства на лечение. Во многих отдаленных местностях нет возможности пройти полное медицинское обследование, потому Фонд принял решение приобрести рентгеновский аппарат», — написал депутат.

Врач на видео, которое загрузил Матраимов, рассказывает, что данный рентген может обследовать около десяти пациентов за полчаса.

«Мы сами обследовались на этом рентгене, проверили наши легкие. Он очень хорошего качества. Поскольку этот рентген цифровой, то можно обследовать массу людей», — сказал врач.

Как сообщили в фонде, жителей районов Ошской области будут обследовать врачи, прибывшие из Москвы начиная с 21 июля. Также их будут консультировать рентгенологи из Ошской областной больницы.