Депутат Искендер Матраимов на своей странице в «Фейсбуке» написал, что фонд «Исмаила Матраимова» приобрел портативный рентген для проверки наличия пневмонии у жителей Ошской области.
«Теперь абсолютно все жители Ошской области смогут сделать рентген совершенно бесплатно. С каждым днем в стране число заболевших коронавирусом растет, однако не у всех людей есть средства на лечение. Во многих отдаленных местностях нет возможности пройти полное медицинское обследование, потому Фонд принял решение приобрести рентгеновский аппарат», — написал депутат.
Врач на видео, которое загрузил Матраимов, рассказывает, что данный рентген может обследовать около десяти пациентов за полчаса.
«Мы сами обследовались на этом рентгене, проверили наши легкие. Он очень хорошего качества. Поскольку этот рентген цифровой, то можно обследовать массу людей», — сказал врач.
Как сообщили в фонде, жителей районов Ошской области будут обследовать врачи, прибывшие из Москвы начиная с 21 июля. Также их будут консультировать рентгенологи из Ошской областной больницы.
*Портативный рентген Poskom PXP 60-HF производится в Южной Корее.
«На данный момент все городские пульмонологи заняты. Мы договорились с теми пульмонологами, которые на изоляции — они будут нам помогать дистанционно. Они будут получать рентгеновские снимки [на почту] и после изучения давать заключения», — объяснили в фонде.
В свою очередь, рентгеновский снимок и заключение пульмонолога поступает на электронную почту каждого пациента в течение двух часов. В фонде добавили, что пациенты смогут получать полноценную консультацию у лечащих врачей на основе этих заключений.
Выявляет ли портативный рентген пневмонию?
Заместитель координатора Минздрава по Ошской области Жыргалбек Кадыров заявил, что портативный рентген может выявлять пневмонию. Он добавил, что не имеет информации о портативном рентгене фонда Матраимовых.
По словам пульмонолога Сабиры Тилекеевой, рентген не всегда может выявить начальное проявление пневмонии. Лучше всего, по словам специалиста, рентгеном обследовать пациентов с симптомами.
«Если это начальное проявление пневмонии, то сказать трудно, рентген может и не показать. В таких случаях, хороша томография. Пневмонию он [рентген] выявляет, но бывают случаи начальных проявлений, тогда их трудно разглядеть. Мы стараемся направлять [пациентов] на томографию», — объяснила Тилекеева.
Другой пульмонолог Акылай Маасаидова подтвердила слова своей коллеги лишь частично. Маасаидова также уверена в большей информативности томографии, так как этот аппарат может заснять каждый сантиметр легких. Она добавила, что в руках опытного рентген-лаборанта портативный рентген может сделать качественные снимки.
«Конечно, томография лучше, но обзорный рентген, если он качественный, тоже очень хорош. Как рентген-аппарат — [Poskom PXP] нормальный, тем более он корейский. Обычно, качество корейских аппаратов очень хорошее», — сообщила Маасаидова.
Перед выпуском материала редакции «Клоопа» не удалось связаться с Минздравом чтобы узнать о качестве рентгена, купленного семьей Матраимовых.
Пневмония, которая COVID-19
С момента регистрации первого случая коронавируса в Кыргызстане резко увеличилось число смертей от внебольничной пневмонии. За первое полугодие этого года было зарегистрировано 277 смертей от пневмонии. По состоянию на 21 июля 2020-года смертей от пневмонии было уже 879.
Врачи не раз озвучивали, что фиксируемая сейчас «неизвестная пневмония» — это тяжелое течение COVID-19, то же самое сказал и премьер-министр Кубатбек Боронов. Минздрав объединил статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии 17 июля.
В соседнем Казахстане также наблюдается рост случаев внебольничной пневмонии. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан, заявил, что «это случаи Covid-19, которые были неверно диагностированы».
«В последние семь дней мы работаем с властями Казахстана и проверяем качество тестов, чтобы убедиться, что результаты не были ложноотрицательными <…> Это, возможно, главная причина того, что многие случаи пневмонии, которые могли бы быть Covid-19, не были правильно диагностированы», — сказал Райан.
Экспресс-тесты от Матраимовых
До этого фонд Матраимовых передал Минздраву 15 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Однако, качество этих тестов вызвало сомнение среди пользователей соцсетей.
Директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов, поинтересовался, кем были сертифицированы эти тесты. «Кто будет нести ответственность, когда завтра сотни людей, носителей вируса выйдут на улицы с уверенностью, что они здоровы?», — спросил Ибрагимов.
Позднее депутат Искендер Матраимов сообщил на своей странице в фейсбуке, что «специально созданная рабочая группа тщательно проверила качество экспресс-тестов на коронавирус». Кроме того, по словам Матраимова, в сравнении с другими тестами, купленные фондом тесты оказались лучшего качества.
Позднее Минздрав направил письмо фонду имени «Исмаила Матраимова» с выражением благодарности. Кроме того, в письме, которое подписал статс-секретарь Калысбек Шадыханов, было написано, что «[тесты] были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. В комплектации включены все необходимые расходные материалы».
Однако представитель ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова заявила, что ВОЗ не рекомендовал эти экспресс-тесты. Кроме того, Артыкова заявила, что письмо Минздрава фонду Матраимовых является недействительным, так как там представлена искаженная информация.
Журналистское расследование
Благотворительный фонд «Исмаил Ата» назван в честь отца братьев Матраимовых. Семья Матраимовых считается одной из самых влиятельных на юге Кыргызстана. Бывший президент Алмазбек Атамбаев намекал, что один из братьев Матраимовых профинансировал предвыборную кампанию Сооронбая Жээнбекова.
Возможно речь идет о бывшем зампредседателе таможни Раиме Матраимове — он фигурант журналистского расследования о незаконном выводе около 700 миллионов долларов из Кыргызстана. Об этом журналистам рассказал убитый в ноябре 2019 года Айэркен Саймаити, который на протяжении 5 лет выводил эти деньги различными способами, в том числе через «теневых курьеров» под покровительством Раима Матраимова.
По словам Саймаити, с помощью Матраимова курьеры отмывали деньги китайского бизнесмена Хабибулла Абдукадыра. После легализации средств семьи Абдукадыр, Саймаити и его жена Вуфули Бумайлияму перечисляли часть средств в фонд имени «Исмаила Матраимова».
Подробнее об этом расследовании вы можете ознакомиться по этой ссылке. Также недавно вышло еще одно журналистское расследование, которое раскрывает других спонсоров этого фонда.