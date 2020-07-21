Пресс-служба МВД сообщила, что 19 июля в ОВД Аламединского района обратился гражданин Пакистана, которого избили неизвестные в селе Кой-Таш. В МВД отметили, что с таким же заявлением позже обратилось еще несколько человек.

Видео инцидента появилось в инстаграме 20 июля и набрало большую популярность в кыргызском сегменте соцсетей —пользователи требовали задержать нападавших.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство» и начали досудебные экспертизы.

В ведомстве сообщили, что на место инцидента прибыла милиция и задержала участников конфликта – двух жителей Бишкека и жителя Иссык Атинского района.

В МВД добавили, что руководство ведомства взяло расследование по делу под личный контроль.

Известно, что пострадавший гражданин Пакистана работал волонтером в дневном стационаре средней школы №95.

Пострадавший рассказал Kaktus.Media, что он отдыхал со своими друзьями, когда к ним подошел неизвестный мужчина и потребовал уйти, а затем пришел с группой мужчин.

«Они подошли, и один из них сразу же ударил моего друга Аббаса Сажида, который потерял сознание и упал. Спустя еще некоторое время начали бить меня по голове. У меня сломан нос, а моему другу разбили голову», — рассказал пострадавший в интервью.