Замминистра образования и науки Надира Джусупбекова 21 июля на брифинге сообщила, что первая четверть нового учебного года в кыргызских школах пройдет дистанционно. Она отметила, что в некоторых регионах могут открыться школы, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

«В тех регионах, где есть возможность организовать учебный процесс без угрозы жизни учащихся и учителей, на основе заключения Санэпиднадзора, учёба может быть организована в традиционном режиме — ученики смогут приходить в школу. Администрация школы должна будет обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», — сказал она.

Джусупбекова добавила, что ведомство начало съёмки телеуроков для дошкольного и школьного уровней образования на весь предстоящий учебный год.

По её словам, чтобы уроки были записаны качественно, минобразования планирует серию тренингов для педагогов и тех, кто занят в съемках уроков. Кроме этого, министерство поручило подготовить учебный материал и видеоуроки ещё и профессиональным образовательным учреждениям (ПТУ).

Дистанционное обучение

Дистанционное обучение ввели в Кыргызстане из-за пандемии коронавируса и введенных весной ограничений в стране. Многие учителя и ученики жаловались на нехватку смартфонов, ноутбуков для дистанционного обучения. Были проблемы и с интернетом, сети мобильных операторов иногда не справлялись с нагрузкой.

Подключиться к специальным приложения, которые используются для организации уроков было также проблематично. Некоторые учителя и ученики не знали как пользоваться ими. В итоге учителя вели уроки и давали задания учащимся по мессенджерам.

С видеоуроками по телевизору тоже возникали проблемы. Так, видеоуроки шли по двум телеканалам — если на первом канале шли видеоуроки для школьников 1-4 классов, то на другом для учеников 5-11 классов.

«У меня в семье два ученика — 4-го и 7-го классов. Оказалось, что мне придется выбрать, кому из детей учиться. Многие уроки идут примерно в одно время по двум разным каналам. Живем мы небогато, телевизор дома один. И пришлось младшему самостоятельно объяснять тему по русскому, а старший смотрел видеоурок по алгебре», — рассказала мама школьника из Каинды.

Также, из-за пандемии, изменился формат приема абитуриентов в высшие учебные заведения — впервые, прием студентов в вузы пройдет онлайн.