Пресс-служба президента сообщила, что Сооронбай Жээнбеков согласился с предложениями Совета по отбору судей по девяти из десяти кандидатов на занимаемые должности в Первомайский районный суд Бишкека.
Так согласно указу президента, судьями назначены:
- Абдуразак Боромбаев;
- Жаныбек кызы Венера;
- Кундус Исаева;
- Эмилбек Каипов;
- Алмаз Калыбаев;
- Айнура Сатарова;
- Марат Сыдыков;
- Мирлан Термечиков;
- Айгуль Уметова.
Жээнбеков отклонил лишь одного кандидата, который был судьей Первомайского суда — Айбека Эрнис уулу, который стал скандально знаменитым после вынесения оправдательного приговора подозреваемому по делу об изнасиловании 13-летней девочки в туалете торгового центра «Бишкек-Парк».
«Изучив материалы по претенденту на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по кандидату в Совет», — сообщили в пресс-служба президента.
Ранее Эрниса уулу по разным причинам трижды привлекали к дисциплинарной ответственности.
А институт омбудсмена считает, что Эрнис уулу сделал грубые процессуальные нарушения, рассматривая дело об изнасиловании девочки.
«Несмотря на неоднократно заявленные отводы судье в этих ходатайствах было отказано, и судья избрал меру пресечения для подозреваемого в виде домашнего ареста, вместо содержания под стражей в СИЗО», — сообщил институт омбудсмена.
Это дело рассматривали с марта 2018 года. Как пишет «Азаттык», суды двух инстанций оправдали подозреваемого.
Фото на главной Kaktus.Media