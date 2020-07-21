Пресс-служба президента сообщила, что Сооронбай Жээнбеков согласился с предложениями Совета по отбору судей по девяти из десяти кандидатов на занимаемые должности в Первомайский районный суд Бишкека.

Так согласно указу президента, судьями назначены:

Абдуразак Боромбаев;

Жаныбек кызы Венера;

Кундус Исаева;

Эмилбек Каипов;

Алмаз Калыбаев;

Айнура Сатарова;

Марат Сыдыков;

Мирлан Термечиков;

Айгуль Уметова.

Жээнбеков отклонил лишь одного кандидата, который был судьей Первомайского суда — Айбека Эрнис уулу, который стал скандально знаменитым после вынесения оправдательного приговора подозреваемому по делу об изнасиловании 13-летней девочки в туалете торгового центра «Бишкек-Парк».

«Изучив материалы по претенденту на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по кандидату в Совет», — сообщили в пресс-служба президента.

Ранее Эрниса уулу по разным причинам трижды привлекали к дисциплинарной ответственности.

А институт омбудсмена считает, что Эрнис уулу сделал грубые процессуальные нарушения, рассматривая дело об изнасиловании девочки.

«Несмотря на неоднократно заявленные отводы судье в этих ходатайствах было отказано, и судья избрал меру пресечения для подозреваемого в виде домашнего ареста, вместо содержания под стражей в СИЗО», — сообщил институт омбудсмена.

Это дело рассматривали с марта 2018 года. Как пишет «Азаттык», суды двух инстанций оправдали подозреваемого.

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