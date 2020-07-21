Сайт Change.org — одна из крупнейших в мире платформ для онлайн-петиций — перестал открываться в Кыргызстане 15 июля. Это случилось сразу же после того, как на нём стали собирать подписи за отставку президента страны Сооронбая Жээнбекова.

С момента блокировки прошла уже почти неделя, но никто — ни власти страны, ни интернет-провайдеры — не могут объяснить, на основании каких законов был заблокирован Change.org.

20 июля на странице загрузки платформы у пользователей провайдера «Хоумлайн» появилась надпись о блокировке «по решению суда, распоряжению ГКНБ и предписанию ГКИТиС».

Пресс-секретарь Госкомитета информационных технологий и связи Тимур Алхожоев сообщил Азаттыку 20 июля, что ведомство не получало официального решения о блокировке сайта change.org.

По его словам, обращение в суд подает генеральная прокуратура, которая может требовать блокировки интернет-сайтов. Затем, когда суд принимает решение о блокировке, копию этого решения отправляют в ГКИТиС, а тот, в свою очередь, распространяет распоряжение о блокировке операторам связи.

«Однако, может быть такое, что операторы напрямую получили судебные документы. Об этом нам пока неизвестно», — рассказал Алхожоев изданию.

В Госкомитете нацбезопасности отказались комментировать якобы отправленное ими распоряжение об ограничении доступа. В пресс-службе ведомства попросили отправить официальный запрос. Редакция «Клоопа» не получила ответ на запрос на момент публикации материала.

Что случилось?

Журналистка Раушан Айткулова написала 14 июля заявление в Генпрокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности президента, правительство и экс-премьер-министра за бездействие во время пандемии коронавируса.

Вместе с этим Айткулова и другие активисты начали сбор подписей за отрешение Сооронбая Жээнбекова от поста главы государства на сайте Change.org. Этим самым они хотели запустить законный процесс объявления импичмента президенту.

Вечером следующего дня пользователи интернета нескольких провайдеров начали жаловаться на то, что не могут открыть страницы с петициями. Под ними на тот момент успели расписаться уже сотни кыргызстанцев.

Однако сайт change.org до сих пор можно открыть через VPN или браузер ТОР. Правда, количество подписей на петициях за отрешение Жээнбекова обнулилось.

К 20 июля доступ потеряли пользователи интернета всех провайдеров Кыргызстана.

Провайдер «Акнет» Провайдер «Кыргызтелеком» Браузер ТОР Браузер ТОР

Журналисты «Клоопа» обратились почти ко всем провайдерам Кыргызстана с вопросом, почему ограничен доступ к сайту — после «уточнения», они по-разному объяснили возможную причину проблемы с загрузкой страницы.

«Это проблема со стороны сайта [change.org]. Сайт сам недоступен. С нашей стороны проблем нет», — ответили в «Megaline».

Провайдер «Акнет» попросил отправить официальный запрос, на который еще не ответил.

Оператор мобильной связи «MegaCom» вечером 15 июля предположил, что сайт change.org должен открыться на компьютере.

«После проверки было выявлено, что данная страница недоступна через браузер мобильных телефонов», — ответили в «Megacom».

Другой сотовый оператор «Beeline» ответил на запрос журналистов «Клоопа» 17 июля.

«Данный сайт заблокирован на всех провайдерах. С нашей стороны блокировки сайта не было», — сообщил оператор связи.

Решения суда о блокировке не было

По закону, чтобы заблокировать на территории Кыргызстана доступ к определенному сайту, необходимо решение суда.

Редакция «Клоопа» обратилась в некоторые районные суды Бишкека и в Верховный суд, чтобы узнать, выносилось ли такое решение.

В Первомайском райсуде, а также в Верховном суде Кыргызстана, которые оказались доступны для комментариев, сообщили, что судьи не выносили решения об ограничении доступа к странице.

В Верховном суде «Клоопу» предложили обратиться к разработчикам сайта change.org, потому что «они должны знать причину».

Журналисты «Клооп» написали в техподдержку и российскую службу платформы по сбору подписей, но к моменту публикации материала ответа не получили.

«Сайт заблокировал президент»

Раушан Айткулова, которая изначально открыла петицию за импичмент Жээнбекова, обвинила в блокировке сайта самого президента.

Айткулова сразу после блокировки сайта change.org запустила сбор подписей за отрешение Жээнбекова от поста главы государства в соцсетях: фейсбук и инстаграм.

Пользователи соцсетей предполагают, что законной причиной для ограничения доступа может быть статья 4 закона «О гарантиях деятельности президента КР».

«Президент КР находится под защитой государства. Честь и достоинство президента охраняются законом. В случаях распространения сведений, порочащих честь и достоинство президента, Генеральный прокурор обязан, если другие меры прокурорского реагирования не принесли необходимых результатов, обратиться в суд от имени президента за защитой его чести и достоинства», — пишется в законе.

В Генпрокуратуре журналистам «Клоопа» ответили, что «уточняют», был ли запрос на блокировку сайта от ведомства.

Медиаэксперты и Ассоциация операторов связи пока не спешат высказывать свою позицию в ситуации с блокировкой сайта. По словам представителей Институа Медиа Полиси, возможно, платформу с петициями заблокировали в рамках досудебного производства по заявлению прокурора о наличии в ней экстремистского контента — в этом случае, решения суда и не нужно.

Давление на свободу слова

Блокировка change.org происходит на фоне растущего количества случаев, когда власти Кыргызстана оказывают давление на пользователей за критику в соцсетях.

МВД вызвал на допрос 17 июля администратора юмористичного паблика на фейсбуке «Меместан» Аргена Бактыбек уулу вместе с супругой.

В следственном поручении, которое опубликовал Арген, говорится, что причиной вызова на допрос является «распространяемая информация унижающую власть». Что именно милиционеры посчитали «унижением власти», не сообщается.

Его супруга, журналистка Data Lab Эркингуль Толон кызы отметила, что причиной вызова на допрос является «критика власти в социальных сетях».

В середине апреля было распространено видео с извинениями медработника за распространение «фальшивой информации» о некачественности выданных медикам средств индивидуальной защиты.

После публикации твита о марлевой маске он сообщил о давлении на него, а вскоре аккаунт врача был удален. До удаления твиттера медик должен был зайти к главврачу.

Это не первый случай, когда врачи или их близкие жалуются на давление за сообщения о плохих средствах защиты или их нехватку.

Например, пользователи соцсетей не раз рассказывали, что к ним приходили или их искали сотрудники ГКНБ и просили не писать жалобы о недостаточном обеспечении защитными средствами, чтобы «не накалять ситуацию».

А само ведомство несколько раз отчитывалось о том, что находило людей, которые распускали «фейки» — а в соцсетях публиковали видео с их извинениями.