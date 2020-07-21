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В Чуйском областном центре борьбы с туберкулезом умерли две медработницы. О смерти Гулизы Тыналиевой сообщила пользовательница фейсбука.

По словам Нистаны Аскаровой, медработница умерла вследствие пневмонии.

Заведующий отделением №1 Чуйской туббольницы Асан Тойчуев подтвердил смерть Тыналиевой и сообщил о кончине еще одной медработницы накануне. По его словам, Раиса Тесленко «очень долгое время работала рентгенологом» в их больнице.

Подробности и причины смерти медработницы заведующий не сообщил и попросил перезвонить в отдел кадров, где не берут трубку. Мы будем обновлять информацию по мере поступления.

В приемной первого отделения уточнили, что не лечат больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

За время пандемии скончались десятки медиков, боровшихся за жизнь пациентов, работавших в мобильных бригадах. Скончались медики-ветераны и совсем юная студентка, волонтерившая в стационаре. Умерли военный врач, известный микрохирург, любимые пациентами педиатры и врачи поликлиник.

Штаб 21 июля сообщил о 42 летальных исходах от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

Большая часть из них скончалась в Бишкеке — 9 человек. В Чуйской области – 3, в Оше – 2, в Ошской области — 7, в Нарынской области – 4, в Джалал-Абадской области – 5. В Таласской области умерли четверо, в Иссык-Кульской области – 7, в Баткенской – 1 человек.

По данным минздрава, всего за время пандемии скончались 1079 человек.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, сейчас Кыргызстан занимает 7 место в мире по летальности – количеству смертей среди подтвержденных случаев заражения (3,8%) среди 20 стран, которые сейчас охвачены эпидемией больше всего. По смертности – количеству смертей на 100 тысяч населения – Кыргызстан занимает 9 место в мире среди этих 20 стран.

За последние сутки по Кыргызстану зафиксировано 1108 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 28 251 случай заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

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