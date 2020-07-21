Премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского штаба 21 июля заявил, что строительство двух новых больниц на 100 койко-мест в Бишкеке и Оше начнётся в конце июля и продлится месяц. В остальных регионах под больницы отремонтируют «свободные» здания.

«В течение месяца старые здания должны быть перепрофилированы в медицинские учреждения примерно на 100-200 койко-мест, из них 25-30 мест надо отдать под реанимационные блоки», — отметил Боронов.

По его словам, за строительство будут отвечать Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а минздрав будет оснащать больницы необходимым медицинским оборудованием и персоналом.

Ремонтировать здания в регионах будет Госагентство архитектуры совместно с полномочными представительствами правительства в областях.

Ранее, 20 июля, Боронов говорил, что новые больницы построят из быстровозводимых конструкций, однако не уточнял об их качестве и сумме средств, которые выделит правительство.

Правительство заявило о строительстве новых больниц для больных с COVID-19 спустя 4 месяца после того, как в стране были объявлены первые случаи заражения.

На 21 июля в Кыргызстане выявлены более 28 тысяч случаев инфицирования коронавирусом или внебольничной пневмонией, из которых скончались 1079 человек.

Инициатива правительства последовала за резким скачком заболеваемости COVID-19 и пневмонией, который случился в начале июля — этот кризис выявил катастрофическую нехватку больниц.

Бизнесмены и неравнодушные граждане начали выделять свои отели и большие площадки, чтобы врачи могли развернуть дневные стационары.

Волонтёры собирали деньги, чтобы помочь обеспечить врачей СИЗами и питанием, а пациентов медикаментами.

Позже, бишкекская мэрия развернула дневные и ночные стационары. По всей стране сейчас работают 848 дневных и ночных стационаров. Но они пригодны только для приема больных с легкой формой пневмонии.