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Минздрав сообщил 21 июля о смерти профессора, врача-уролога Жаныбека Мамбетова. Ему было 59 лет.

Его коллеги из клиники «Мемориал», сообщили «Клоопу», что Мамбетов умер от пневмонии.

Жаныбек Мамбетов начал свою профессиональную деятельность в 1985 году. Начиная с 2002 года работал заведующим отделением урологии №2 Национального госпиталя. А с 2019 года работал врачом урологом клиники «Мемориал» в Бишкеке. 

Жаныбек Мамбетов был членом Всемирной, Турецкой и Кыргызской Ассоциации урологов. Он опубликовал около 115 научных работ, одну монографию, а также был автором 5 изобретений.

За вклад в развитие здравоохранения он неоднократно награждался почетными грамотами и ему было присвоено звание «Отличник здравоохранения».

«Среди коллег пользовался уважением и большим авторитетом. На работе его ценили как грамотного, отзывчивого врача, готового прийти на помощь больным в любое время суток. Он выезжал для оказания практической медицинской помощи по регионам нашей страны», — сообщили в минздраве.

По данным минздрава на 21 июля в Кыргызстане зарегистрировано 28 251 случай заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

Всего за время пандемии скончались 1079 человек. 

Список памяти

Имя врача и возраст Где работал/а Причина смерти Дата и место смерти
1. Психиатр, 64 года Сузакский ЦСМ, Джалал-Абадская область Внебольничная пневмония с отрицательным тестом на COVID-19 5 апреля 2020 года, Сузакская больница
2. Жузумкан Кокумбаева, руководительница группы семейных врачей, 58 лет ЦСМ №3 г.Бишкек Осложнения, вызванные подтвержденным COVID-19 2 мая 2020 года
3. Альберт Исмаилов, фтизиатр, 59 лет ЦСМ Кара-Кульджинского района Ошской области  Осложнения, вызванные подтвержденным COVID-19 2 июня
4. Жамал Тазабекова, ординаторка, 71 год  Медцентр при МВД по городу Ош и Ошской области Осложнения, вызванные подтвержденным COVID-19 30 июня, Ошская инфекционная больница
5. Мурат Джумабеков, хирург, 56 лет Двустороння пневмония, вызвання COVID-19 1 июля, Бишкек
6. Орозали Абдухалимов, врач-ветеран, 70 лет Ноокатская областная больница в Ошской области «Острый инфаркт» при подтвержденном коронавирусе  сообщили 2 июля
7. Медсестра, 59 лет Ноокатская областная больница в Ошской области Осложнения, вызванные подтвержденным COVID-19 2 июля, Ноокатская территориальная больница
8. Исхар Фунлоэр, заслуженный врач Кыргызстана, 80 лет Кафедра общей и факультетской хирургии КРСУ «Острая легочная недостаточность»  2 июля, приемная Клинической больницы управления делами президента и правительства
9. Абдиманап Муратов, экс-замминистра здравоохранения, профессор, 59 лет Научно-консультативный совет по борьбе с COVID-19 Осложнения, вызванные коронавирусом 4 июля
10. Эдиль Садыков, педиатр, 62 года Заведовал отделением общей педиатрии Иссык-Кульской областной больницы Осложнения, вызванные подтвержденным посмертно COVID-19 4 июля
11. Зайда Терекбаева, акушерка Роддом №2 г.Бишкек Осложнения, вызванные коронавирусом сообщили 4 июля
12. Артыкбай Эралиев, 62 года Был заместителем главврача Центра санэпидемнадзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Осложнения, вызванные коронавирусом 6 июля
13. Бектемир Мукамбетомуров, нейрохирург, 67 лет Заведовал отделением нейротравмы №2 Национального госпиталя Двусторонняя пневмония с отрицательным тестом на коронавирус 6 июля, частная клиника «Мемориал» 
14. Валерий Гаук, фельдшер скорой помощи, 37 лет Служба скорой помощи с.Новопокровка Пневмония 6 июля, село Новопокровка Ысык-Атинского района Чуйской области
15. Кубанычбек Карагулов, хирург, 55 лет Заведовал отделением хирургии Ак-Талинской территориальной больницы «В результате продолжительной болезни»  8 июля
16. Жангар Абдыхаликов Заведовал ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы Двусторонняя пневмония 8 июля
17. Умиджан Мусаева, гепатолог-инфекционистка, 66 лет Заведовала гепатологическим отделением РКИБ Двусторонняя пневмония 8 июля
18. Чынар Турускелдиева, медсестра, 54 года ЦСМ села Арал Тюпского района Иссык-Кульской области   Воспаление легких 8 июля
19. Осмонали Шамшидов, анестезиолог,  Руководил Ошским областным центром крови Пневмония с отрицательным тестом на COVID-19 10 июля, Ошская межобластная клиническая больница
20. Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук, 61 год  Была деканкой КГМА КГМА — продолжительная болезнь, в соцсетях — пневмония 11 июля
21. Каныш Молдомусаева, семейный доктор ЦСМ №7 города Бишкек не известна 11 июля
22. Ратан Курманбаев, военный врач Медцентр Генштаба Осложнения, вызванные COVID-19 12 июля
23. Адинай Мурзабекова, студентка пятого курса Медакадемии, 21 год Временный стационар для больных с COVID-19 и пневмонией, развернутый на базе гостиницы «Discovery» Двусторонняя пневмония 13 июля 
24. Айчурок Келдибекова, эпидемиологиня, 55 лет Была главным врачом Центра профилактики заболеваний госсанэпидемнадзора Ноокатского района Ошской области Осложнения, вызванные коронавирусом 13 июля
25. Жумабай Бекмуратов, кардиолог, 27 лет Национальный центр кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова Минздрав утверждает, что он покончил с жизнью и не был заражен коронавирусом. Близкие настаивают, что коронавирус у него был. 13 июля
26. Акылай Ажибаева, диспетчерка бишкекской скорой помощи Центр экстренной медицины города Бишкек Пневмония 14 июля
27. Турат Кулжабаев, хирург-проктолог, 45 лет Отделение проктологии Нацгоспиталя, медцентр Green Clinic Двусторонняя пневмония 16 июля, Городская клиническая больница №1 Бишкека
28. Кумушбек Алтыкеев, кардиолог, 72 года Городская клиническая больница №1 Бишкека Осложнения, вызванные подтвержденным COVID-19 16 июля, Городская клиническая больница №1 Бишкека
29. Темиркан Жарматова, заслуженная врачиня КР, 65 лет Была замглавврача Ошской межобластной объединенной больницы Осложнения, вызванные подтвержденным коронавирусом 16 июля
30. Шайназар Закиров, инфекционист, 53 года Республиканская клиническая инфекционная больница Осложнения, вызванные COVID-19 17 июля
31. Бакыт Омурзаков, микрохирург, 60 лет Собственная клиника пластической хирургии, до этого заведовал отделением хирургии врожденных пороков в Наццентре охраны материнства и детства Пневмония 17 июля
32. Гульмира Кадырова, эндокринологиня,  ЦСМ №12 города Бишкек Не уточнена, но сообщение о смерти опубликовали в паблике «Светлой памяти умерших от ковид-19 и пневмонии — Кыргызстан». 17 июля
33. Бейшекан Калиева, заслуженная врачиня, 72 года Экс-замминистра здравоохранения, бывшая депутатка Аламединского и Чуйского областных кенешей Тяжелая пневмония Ночь с 17 на 18 июля, реанимация инфекционной больницы, за пять дней до этого у нее умер сын с этим же диагнозом
34. Бубуайым Жээнбаева, педиатрка, 62 года Глава районной поликлиники в Иссык-Кульской области Осложнения, вызванные коронавирусом 18 июля, больница Чолпон-Аты
35. Эрмек Носинов, хирург, 46 лет Преподавал в КРСУ и был доцентом кафедры хирургии Международной высшей школы медицины при МУК Коллеги — осложнения, вызванные COVID-19 19 июля, реанимация Нацгоспиталя
36. Гулиза Тыналиева, врач Чуйский областной центр борьбы с туберкулезом Пневмония 19 июля 
37. Раиса Тесленко Чуйский областной центр борьбы с туберкулезом неизвестна 20 июля
38. Жаныбек Мамбетов, врач-уролог Клиника «Мемориал»  Пневмония 21 июля

 

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