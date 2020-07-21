1 min read

Минздрав сообщил 21 июля о смерти профессора, врача-уролога Жаныбека Мамбетова. Ему было 59 лет.

Его коллеги из клиники «Мемориал», сообщили «Клоопу», что Мамбетов умер от пневмонии.

Жаныбек Мамбетов начал свою профессиональную деятельность в 1985 году. Начиная с 2002 года работал заведующим отделением урологии №2 Национального госпиталя. А с 2019 года работал врачом урологом клиники «Мемориал» в Бишкеке.

Жаныбек Мамбетов был членом Всемирной, Турецкой и Кыргызской Ассоциации урологов. Он опубликовал около 115 научных работ, одну монографию, а также был автором 5 изобретений.

За вклад в развитие здравоохранения он неоднократно награждался почетными грамотами и ему было присвоено звание «Отличник здравоохранения».

«Среди коллег пользовался уважением и большим авторитетом. На работе его ценили как грамотного, отзывчивого врача, готового прийти на помощь больным в любое время суток. Он выезжал для оказания практической медицинской помощи по регионам нашей страны», — сообщили в минздраве.

По данным минздрава на 21 июля в Кыргызстане зарегистрировано 28 251 случай заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

Всего за время пандемии скончались 1079 человек.

Список памяти