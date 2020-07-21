По данным минздрава, на 21 июля по Кыргызстану зафиксировано 1 108 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев COVID-19.

В Бишкеке — 323 случая заражения. В Чуйской области выявлено 122 случая, в Баткенской области — 61, в городе Ош — 124, в Джалал-Абадской области — 107, в Ошской области — 93, в Иссык-Кульской области — 138, в Таласской области – 70, в Иссык-Кульской области – 154 и в Нарынской области – 54.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 28 251 случай заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

За сутки выздоровели от коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии 1 667 пациентов. Всего вылечились 14 776 пациентов.

За сутки минздрав зафиксировал по стране 42 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и пневмонией. За время пандемии по республике от них скончались 1 079 человек.