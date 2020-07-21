Штаб 21 июля сообщил о 42 летальных исходах от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

Большая часть из них скончалась в Бишкеке — 9 человек. В Чуйской области – 3, в Оше – 2, в Ошской области — 7, в Нарынской области – 4, в Джалал-Абадской области – 5. В Таласской области умерли четверо, в Иссык-Кульской области – 7, в Баткенской – 1 человек.

По данным минздрава, всего за время пандемии скончались 1079.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, сейчас Кыргызстан занимает 7 место по летальности – количеству смертей среди подтвержденных случаев заражения (3,8%) среди 20 стран, которые сейчас охвачены эпидемией больше всего. По смертности – количеству смертей на 100 тысяч населения – Кыргызстан занимает 9 место среди этих 20 стран.

За последние сутки по Кыргызстану зафиксировано 1108 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 28 251 случай заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.