Все дневные стационары – это закрытые помещения разных размеров, они не делятся на «красные» и «зеленые» зоны. Посетителей не разделяют на инфицированных и неинфицированных COVID-19, поэтому заразиться или заразить другого можно во время приема капельницы.

Из-за отсутствия мест в больницах в дневные стационары привозят больных в критическом состоянии, которым сложно помочь в этих условиях. На сегодняшний день в них скончались 9 человек. При этом в муниципалитете неоднократно отмечали, что дневные стационары не предназначены для тяжелобольных пациентов.

Власти заявляют, что одна из причин открытия дневных стационаров – предотвращение самолечения граждан.

«Да, действительно, в некоторых случаях в этих стационарах имеются моменты несоответствия некоторым требованиям в обычной системе гигиенических санитарно-эпидемиологический норм, но уже рассматривается вопрос их улучшения и оптимизации», – отметила представительница минздрава Айнура Акматова на брифинге 13 июля.

Позже ГРС передала мэрии оборудование для установки электронной очереди во всех дневных стационарах Бишкека, чтобы снизить риск заражения из-за большого скопления людей. В ведомстве пояснили, что гражданам будут выдаваться талоны, а медицинские работники смогут вызывать их по номерам, указанным на ТВ-мониторах.

Особое мнение

Экс-советница министра здравоохранения Елена Баялинова опубликовала на своей странице в фейсбуке пост. По ее словам, он содержит особое мнение одного из руководителей системы здравоохранения Кыргызстана, чье имя она не назвала.

«Зачем все ведущие организации здравоохранения Бишкека превратили в ковидные госпитали и очаги заражения в центре столицы и тем самым закрыли напрочь доступ граждан к плановым медицинским услугам? Нельзя ли было в целях безопасности городских жителей и медперсонала заблаговременно позаботиться о развертывании мобильных госпиталей в крайней черте Бишкека? И таким образом сохранить чистые зоны для обслуживания населения, обеспечив доступ к медицинскому обслуживанию?» — задается вопросом автор мнения.

По его словам, это прямое нарушение прав человека на получение беспрепятственной медицинской помощи, прописанных в Конституции и законе «Об охране здоровья граждан». Сегодня нельзя попасть не только на плановую операцию, но и воспользоваться услугами поликлиник.

«Первичка в столице работает крайне слабо, из-за чего городские стационары вынуждены принимать на себя львиную долю больных в тяжелом состоянии. Чиновники от минздрава и горздрава очень плохо справляются со своими обязанностями по координации помощи больным коронавирусом и пневмонией. Многие смерти можно было избежать», — цитирует его Елена Баялинова.

ОСОБОЕ МНЕНИЕНе скажу, кто сказал, но это мнение одного из руководителей системы здравоохранения Кыргызстана, потому… Publicerat av Elena Bayalinova Söndag 5 juli 2020

Экспертка по мировым системам здравоохранения Нинель Кадырова рассказала «Клоопу» о том, почему считает дневные стационары опасным способом для разгрузки обычных больниц.

Она отметила, что дневные стационары организовывали только обычные граждане, которые «консолидируются и хотят хоть как-то помочь своей стране», но при этом не было достаточной поддержки компетентных специалистов.

«Они [граждане] обеспечивают и питанием, и СИЗами, и вот организовали такие дневные стационары. Да, мэрия поддержала, но у нее политическая поддержка», – сказала Нинель Кадырова.

По ее словам, сейчас очень много больных внебольничной пневмонией, чей результат ПЦР-теста отрицательный, или те, кто просто не обращался за медицинской помощью. При этом смертность от такой пневмонии «в четыре раза выше чем от COVID-19, если не больше».

«Во всех странах уже давно перешли на статистику, которая учитывает даже подозрительные случаи. То есть если подозрение на COVID-19, то – даже ВОЗ эти коды дала – не отделять эту пневмонию от тех, у кого выявлен COVID-19. Тесты могут быть ложноотрицательными, как мы сейчас видим, и об этом говорят не только наши, но и казахстанские, российские, европейские врачи», – пояснила Кадырова.

Она объяснила, что проблема дневных стационаров заключается в том, что они не помогают обеспечить систему инфекционного контроля, а наоборот сами становятся очагами заражения. По ее словам, люди идут туда, не имея доступа к «регулярной» больнице, открытой министерством здравоохранения.

«И мы видим, с каким ужасом – они уже не надеются на помощь государства. Эти дневные стационары, они, конечно, большое подспорье для населения, которое просто хочет получить медицинскую помощь – какие-то уколы, прокапаться. При этом, не важно, с внебольничной пневмонией или другими заболеваниями», – сказала экспертка.

При этом, по словам Нинель Кадыровой, в одном пространстве находятся и люди, инфицированные COVID-19, хоть и с отрицательным результатом ПЦР-теста, и люди, у которых обычная сердечная боль и необходимость получить капельницу.

«Вентиляции никакой. Есть какие-то антисептики, но это же одно пространство, в нем нет тотальной обработки, дезинфекции. Они [пациенты] даже не имеют СИЗов нормальных, не надевают изолирующие костюмы. Просто нет алгоритма, который проводится в условно-зараженных зонах. А раз мы говорим, что это все сейчас условно-зараженные зоны, то и мероприятия по инфекционным контролю и безопасности должны проводиться в соответствии с требованиями таких зон», – заявила экспертка по мировым системам здравоохранения.

Она отметила, что медицинское сообщество поднимает этот вопрос из беспокойства за волонтеров, которые приносят продукты, медикаменты, то есть имеют контакт с больными, которые находятся в этих условно-зараженных зонах.

Кроме того, помимо прямого контакта есть вопрос утилизации медицинских отходов (игл, перчаток, масок, использованных ПЦР-систем), так как они тоже являются источником инфекции.

«Куда их девают? В дневных стационарах, открытых на базе больниц еще можно это соблюсти, а в мечетях? Да, их открыли, нашли врачей, медсестер, они надевают костюмы, но это не та защита, которая нужна в условиях условно-зараженной зоны», – сказала Кадырова.

Она пояснила, что человек, работавший с больными в зараженной «красной» зоне должен выходить в чистую «зеленую» зону только через «фильтр» – когда он снимет защитный костюм и другие средства индивидуальной защиты и полностью обеззаразит себя. В дневных стационарах это правило не соблюдается.

По ее словам, это должны были проконтролировать те, кто занимаются вопросами санитарной защиты. Все механизмы, утилизация медицинских отходов, канализация – эти вопросы должны были быть заданы компетенции министерства здравоохранения.

«В Казахстан приехали врачи из России, Узбекистан показывает сколько денег они тратят на поддержку системы здравоохранения, а у нас что делается для ее поддержки? Я не вижу. Спасибо мэрии, что поддерживают инициативу дневных стационаров, но они не специалисты в этой области. Поэтому важна роль Санэпиднадзора», – отметила Нинель Кадырова.

Почему дневных стационаров не должно быть

Фонд Содружества наций, занимающийся политикой здравоохранения, опубликовал исследование о влиянии пандемии COVID-19 на посещение амбулаторных медучреждений в США.

Исследование было проведено специалистами Гарвардского университета и компанией «Phreesia», занимающейся программным обеспечением в области здравоохранения. Они проанализировали данные об изменениях в объеме посещений для более, чем 50 000 клиентов «Phreesia».

Согласно исследованию, пандемия COVID-19 кардинально изменила способы оказания амбулаторной помощи — теперь врачи и пациенты предпочитают использовать телемедицину, а не личные посещения, чтобы снизить риск заражения.

Телемедицина – это «дистанционная медицина» с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. С ее помощью можно обследовать пациентов с первичными симптомами COVID-19, а при ухудшении – направить их на офлайн-лечение.

Она позволяет врачам помочь пациентам, которые испытывают трудности с доступом к медицинской помощи, а также обеспечить планирование лечения, консультации и наблюдение за пациентами после выписки из больницы.

За период исследования (с середины февраля до середины мая) было более 12 миллионов посещений. Результаты от 23 апреля 2020 года показали, что в начале пандемии число посещений амбулаторно-поликлинических служб сократилось почти на 60 процентов. С тех пор это число увеличилось, но все еще остается примерно на треть меньше, чем было до пандемии.

По мере того как личные визиты сокращались, частота использования телемедицины быстро увеличивалась, а затем «вышла на плато».

Другой важный документ – руководство «Centers for Disease Control and Prevention (Центр по контролю и профилактике заболеваний)» США (CDC) по управлению медицинскими учреждениями во время пандемии COVID-19.

В нем описаны цели медучреждений США и потенциальное решение проблем, типа увеличения количества пациентов, отсрочка оказания помощи (не COVID-19 случаи), загруженность больниц, заболеваемость медиков и проблемы ментального здоровья.

Одним из главных пунктов в руководстве является использование телемедицины – правительство должно сделать ее услуги простыми и доступными населения. Для этого необходимо:

Распространить среди населения информацию о консультативных линиях и онлайн-сервисах;

Разработать инструкции для персонала для быстрой оценки состояния пациентов, что понимать, кому можно помочь удаленно, а кому нужна неотложная помощь и личный осмотр;

Мобилизовать медперсонал, который будет следить за пациентами удаленно через телефонные звонки, сообщения, онлайн-порталы и другие сервисы;

Подготовить местные органы здравоохранения к оказанию помощи в доставке еды, лекарств и другого для изолированных пациентов.

Помимо рекомендаций по использованию телемедицины CDC разработал рекомендации для работы в медицинских учреждениях во время пандемии:

Размещение знаков и плакатов о необходимости соблюдении гигиену рук;

Ношение масок;

Поддержка максимально возможной физической дистанции;

Ограничение количества людей в местах общего пользования;

Ограничение количество посетителей в целом (только те, кто необходим для ухода за пациентом);

На входе в стационар – проверка на предмет лихорадки и других симптомов COVID-19.

CDC – это федеральное агентство министерства здравоохранения США, занимающееся предоставлением информации для улучшения решения в области здравоохранения. В последнее десятилетие организация играла важную роль в борьбе США с распространением гриппа A/H1N1 или «свиного гриппа».

А что делать?

Экспертка по мировым системам здравоохранения Нинель Кадырова в интервью «Клоопу» заявила, что уже сейчас необходимо готовиться к следующей волне, прогнозируемой в октябре 2020 года. При этом, правительству Кыргызстана нужно просить о помощи Россию и других стратегических партнеров, и прилагать все усилия к тому, чтобы получить помощь.

«Нужно развернуть эти медицинские площади. Сейчас доноров очень много – сделайте специализированные клиники для всех регионов. В России за 56 дней максимум разворачивали суперсовременные медицинские центры», – отметила экспертка.

В правительстве 21 июля сообщили, что строительство двух новых больниц на 100 койко-мест в Бишкеке и Оше начнётся в конце июля и продлится месяц. В остальных регионах под больницы отремонтируют «свободные» здания.