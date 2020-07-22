Мэрия Бишкека сообщила о смерти 12 сотрудников школьных и дошкольных учреждений города. Все они скончались от пневмонии и коронавирусной инфекции.
«Для всех нас это большая потеря. Мэрия Бишкека и управление образования выражают глубокие соболезнования семье, близким и коллегам, разделяем горечь утраты. Пусть земля им будет пухом», — сообщили в муниципалитете.
Список погибших:
- Директор школы №78 Музаева Эльнура Турдукуловна;
- Директор детского сада №148 Токтосунова Жамиля Ишенбековна;
- Заместитель директора школы №55 Казаков Камбар;
- Учительница начальных классов школы №61 Нефедова Ирина Юрьевна;
- Учительница русского языка и литературы школы №69 Мусаева Айнура Мусаевна;
- Учительница физики школы №64 Калдымолдоева Укен Джолдошевна;
- Учительница биологии и химиии школы №9 Токтосунова Айзирек;
- Учительница государственного языка школы №13 Осмонгазиева Айдай Монолдоровна;
- Воспитательница детского сада № 118 Петрова Ирина Дмитриевна;
- Сотрудница детского сада №10 Тюлегенова Тынатин;
- Сотрудница детского сада №22 Ашырова Айзада Тентиевна;
- Сторож детского сада №164 Карыбаев Атабек Мамашевич.
В Кыргызстане известно уже о 29 359 случаях заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Из них умерли 1 123 человека.