Мэрия Бишкека сообщила о смерти 12 сотрудников школьных и дошкольных учреждений города. Все они скончались от пневмонии и коронавирусной инфекции.

«Для всех нас это большая потеря. Мэрия Бишкека и управление образования выражают глубокие соболезнования семье, близким и коллегам, разделяем горечь утраты. Пусть земля им будет пухом», — сообщили в муниципалитете.

Список погибших:

Директор школы №78 Музаева Эльнура Турдукуловна;

Директор детского сада №148 Токтосунова Жамиля Ишенбековна;

Заместитель директора школы №55 Казаков Камбар;

Учительница начальных классов школы №61 Нефедова Ирина Юрьевна;

Учительница русского языка и литературы школы №69 Мусаева Айнура Мусаевна;

Учительница физики школы №64 Калдымолдоева Укен Джолдошевна;

Учительница биологии и химиии школы №9 Токтосунова Айзирек;

Учительница государственного языка школы №13 Осмонгазиева Айдай Монолдоровна;

Воспитательница детского сада № 118 Петрова Ирина Дмитриевна;

Сотрудница детского сада №10 Тюлегенова Тынатин;

Сотрудница детского сада №22 Ашырова Айзада Тентиевна;

Сторож детского сада №164 Карыбаев Атабек Мамашевич.

В Кыргызстане известно уже о 29 359 случаях заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Из них умерли 1 123 человека.