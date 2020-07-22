Глава управления Человеческих ресурсов и организационной работы минздрава Айгуль Бообекова сообщила, что с начала пандемии по 22 июля умерло 29 медработников, 20 из них врачи. В списке памяти «Клоопа» их уже больше 40 — в их числе врачи, доктора наук, ветераны медицины, медсестры и другие специалисты.

Бообекова не уточнила, сколько из них скончались от коронавируса и внебольничной пневмонии.

По ее словам, в стране более 13 тысяч врачей, более 9 тысяч из них были привлечены для борьбы с коронавирусом. Из них порядка 67% находятся на работе, а свыше 15% врачей болеют. Свыше 12% — медики, находящиеся в «зоне риска» из-за возраста и состояния здоровья. Некоторые из них работают удаленно из дома.

Бообекова рассказала, что еще до пандемии система здравоохранения нуждалась в более 3000 медиках. А когда вирус настиг страну, нехватка медиков только увеличилась.

«С учетом того, что большинство врачей заболели, многие находятся в группе риска, ситуация катастрофическая. Нам, конечно же, сильно помогают волонтеры», — сказала Бообекова.

Специалистка считает, что из-за того, что медики первыми контактируют с заболевшими, они находятся в состоянии стресса, у них ухудшается иммунитет и повышается риск заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому минздрав решает вопрос организации отдыха медиков на Иссык-Куле.

21 июля первую группу из 10 врачей уже отправили в Иссык-Куль на отдых. На ближайшее время предусмотрен отдых более тысячи медработников. По информации Бообековой, 400 из них приходится на город Бишкек.

«Сейчас рассматриваем отправку на отдых медиков, которые работают на юге страны — Ош, Джалал-Абад и Баткен. Их отправят в курортную зону Джалал-Абада и на Иссык-Куль», — сказала она.

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей. Рассматривается вопрос выплаты компенсации еще 40 медикам.

«В этом направлении работает комиссия. Заявки сейчас поступают, комиссия заседает. Возможно, это идет чуть-чуть с запозданием. […] Я так думаю ни один медработник не останется без внимания, все эти случаи будут рассмотрены», — пояснила Бообекова.

На 22 июля в стране зафиксировали 2 478 случаев заражения COVID-19 среди медиков, из них выздоровели 1 091 человек.

Список памяти

Жузумкан Кокумбаева

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаеву. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. О ее смерти сообщил минздрав.

Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака Бахтияр Авилов. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония. Позже медики высказались, что бушующая во время пандемии пневмония — это сложное течение COVID-19, и в середине июля статистики объединили. Далее все медики в списке будут упоминаться как умершие с COVID-19.

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет.

30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова.

Жамал Тазабекова

1 июля умер в Бишкеке 56-летний специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких Мурат Джумабеков.

Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля.

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра.

2 июля в приемной больницы скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

Скончался и профессор медицины Абдиманап Муратов.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации.

Эдиль Садыков

В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля.

6 июля скончался врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

В тот же день стало известно о смерти фельдшера Валерия Гаука.

8 июля скончался 55-летний хирург Кубанычбек Карагулов, работавший в Ак-Талинской территориальной больнице.

В тот же день умер Жангар Абдыхаликов, заведующий ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы.

8 июля скончалась и гепатолог-инфекционист Умиджан Мусаева.

Умиджан Мусаева

Умерла медсестра Чынар Турускелдиева из села Арал Тюпского района Иссык-Кульской области, ей было 54 года.

10 июля скончался анестезиолог и директор Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидов.

11 июля скончалась декан КГМА Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук. Причину смерти профессора Калканбаевой не сообщили. Но в соцсетях озвучили, что у нее была пневмония — что сейчас скорее всего тяжелое течение COVID-19.

11 скончалась семейный доктор 7 поликлиники Бишкека Каныш Молдомусаева.

12 июля скончался военный врач Ратан Курманбаев. О его смерти в паблике о скончавшихся от коронавируса сообщила родственница, информацию подтвердили и в Генштабе.

Ратан Курманбаев

12 июля стало известно и о смерти 64-летнего профессора медицины Раушанбека Алымкулова.

13 июля скончалась студентка пятого курса медфака Адинай Мурзабекова, которую вытянули работать из-за нехватки врачей. О ее смерти сообщил преподаватель кафедры педиатрии.

13 июля скончалась Айчурок Келдибекова — она спасала пациентов с коронавирусом, была главным врачом Центра профилактики заболеваний государственного санэпидемнадзора Ноокатского района Ошской области.

В тот же день в Бишкеке скончался кардиолог и реаниматолог-анестезиолог Жумабай Бекмуратов. Его близкие утверждают, что он был заражен коронавирусом, у него началась пневмония и депрессия, после чего он покончил с жизнью.

14 июля скончалась диспетчер бишкекской скорой помощи Акылай Ажибаева.

16 июля стало известно о смерти хирурга-проктолога 45-летнего Турата Кулжабаева.

В тот же день скончался 72-летний кардиолог ГКБ№1 города Бишкек Кумушбек Алтыкеев.

Кумушбек Алтыкеев

Тогда же сообщили о смерти замглавврача Ошской межобластной объединенной больницы Темиркан Жарматовой.

17 июля стало известно о смерти врача-инфекциониста РКИБ Закирова Шайназара.

В тот же день скончался микрохирург Бакыт Омурзаков.

Также 17 июля стало известно о смерти врача бишкекской ЦСМ 12 Гульмиры Кадыровой — об этом сообщили ее коллеги.

Заслуженная врач Бейшекан Калиева скончалась в ночь с 17 на 18 июля в реанимации инфекционной больницы.

Бейшекан Калиева

18 июля в больнице Чолпон-Аты скончалась Бубайым Жээнбаева, глава одной из районных поликлиник в Иссык-Кульской области.

64-летняя руководительница Октябрьского ЦСМ в Сузакском районе Сыядакан Конурбаева скончалась в отделении реанимации 19 июля. У нее была пневмония.

В тот же день и в том же районе от коронавирусной пневмонии умерла терапевт Анар Чимбердиева. Ей было 68 лет.

19 июля в реанимационном отделении Национального госпиталя умер врач-хирург, доцент Эрмек Носинов. Точная причина смерти 46-летнего врача не названа, предположительно он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

В тот же день не стало врача Чуйского областного центра борьбы с туберкулезом Гулизы Туналиевой.

20 июля не стало врача Раисы Тесленко, работавшей в Чуйском областном центре борьбы с туберкулезом. Причина смерти не названа.

В Бишкеке 21 июля стало известно о смерти врача-уролога Жаныбека Мамбетова, он скончался в возрасте 59 лет с диагнозом пневмония.