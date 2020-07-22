Коротко:

Министерство внутренних дел Кыргызстана провело расследование дела о «смерти мужчины», которого волонтёры привезли в ночной стационар 16 июля. Тогда волонтерам сообщили о его смерти.

У мужчины была остановка сердца, после которой наступила клиническая смерть. Но он очнулся и сейчас чувствует себя хорошо. Он поблагодарил волонтерку, которая спасала его и переживала из-за его смерти.

Подробно:

Ранее в социальных сетях распространилось видео с плачущей волонтёркой, которой врачи сообщили о смерти пациента. Девушка спасала жизнь мужчины, который задыхался и терял сознание прямо на улице. Перед тем, как потерять сознание, он сказал ей, что умирает, и попросил передать его дочери, что он ее любит.

«Я находился в состоянии алкогольного опьянения, у меня поднялось давление и я лег на дорогу в жилмассиве Ак-Орго города Бишкек. Потом приехали волонтеры и меня на своей машине отвезли в больницу», — рассказывает он.

Медики в стационаре сообщили волонтёрам, что не смогли спасти мужчину и он умер.

«После того, как волонтеры ушли, этот гражданин вновь пришел в сознание, оказывается мужчина находился в состоянии клинической смерти. Вышеупомянутая информация о смерти оказалась ложной», — сообщили в МВД.

Мужчине поставили капельницу, а наутро он очнулся и пошёл домой. Позже мужчина встретился с девушкой и поблагодарил её за то, что она боролась за его жизнь.

«Не переживайте байке, всё хорошо. Это моя работа. Я рада, что с вами всё в порядке», — сказала волонтёрка.

Волонтёры Кыргызстана в период пандемии в стране 24 часа в сутки спасают жизни людей. Они оказывают им помощь прямо на улицах города и даже в багажнике автомобиля. Медики-волонтёры отчаянно борятся за жизнь людей приезжая к ним со всеми необходимыми медицинскими приборами и аппаратами.

Из-за увеличения числа зараженных коронавирусом и больных с пневмоний, врачей Кыргызстана катастрофически не хватает и все они работают на износ.

Медики не получают обещанных правительством надбавок, им не хватает СИЗ, они плохо питаются и практически не спят.

Минздрав каждый день сообщает о заражённых и умерших врачах.

На 22 июля по всей республике известно уже о 29 359 случаях заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Из них умерли 1 123 человека.